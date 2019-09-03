Появилась новая версия Android: что известно о новинке от Google

Google выпустил новую версию Android / Reuters

Американская публичная транснациональная корпорация Google выпустила новую версию своей операционной системы - Android 10.

Новая версия Android доступна для смартфонов, разработанных Google, - Pixel, а позже новинку можно будет установить на других гаджетах, говорится в блоге корпорации.

В Android 10 появилась новая функция - Live Caption - она автоматически делает субтитры из слов, которые записаны во время съемки видео.

Кроме того, в ОС добавили специальный режим, который блокирует все приложения, мешающие работать - Focus Mode.

Еще одно новшество - чтобы получить "умные" ответы, не нужно будет переходить в приложение. Также в новой операционке появилась возможность открывать домашний экран с помощью жеста.

Напомним, в конце апреля 2018 года СМИ, ссылаясь на разработчика, писали, что Google начал отказываться от Android для внедрения совершенно новой операционки - Fuchsia OS.