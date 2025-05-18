Переговоры в Риме и угроза удара по Украине: главные новости Украины (дайджест)

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:
РФ атаковала Киевскую область дронами: есть погибшая, среди раненых - ребенок
В ночь на 18 мая страна-агрессор Россия пыталась атаковать Киевскую область дронами. В результате атаки есть разрушения, погибшая и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Если Украина откажется от капитуляции: в ISW раскрыли "теорию победы" Путина
Страна-агрессор Россия в дальнейшем угрожает эскалацией войны и намекает на применение новых видов оружия. Вероятно, Кремль готовит расширение конфликта до длительной фазы без всяких компромиссов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW).
Разбитые дома и сожженные машины: Россия атаковала Украину 273 дронами
В ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Украину 273 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных. Дроны запускали с разных направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным
Разрушительные заморозки в апреле 2025 года в корне изменят глобальные рынки абрикосов, повлияв на ценовые тенденции. Об этом сообщили аналитики EastFruit.
Отмечается, что такие страны, как Украина, Узбекистан и Германия, столкнутся с ростом цен на свежие и сушеные абрикосы (курагу), а также на молочные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, для производства которых используются абрикосы.
Готова ли Европа к отправке миротворцев в Украину: Мерц удивил заявлением
Сейчас Европа далека от разговоров о размещении миротворческих войск в Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Reuters.
По его словам, сейчас все усилия сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня со стороны России, а следующим шагом должно стать прояснение формата мирных переговоров, и того, какие гарантии безопасности могут понадобиться Украине.
Враг пытался прорвать границу в одной из областей: ВСУ дали жесткий отпор
Российские оккупанты пытались пересечь государственную границу Украины в Харьковской области. Украинские военные не дали врагу воплотить задуманное. Об этом сообщает пресс-служба ОСУВ "Хортица".
По словам военных, на Купянском направлении Силы обороны отбили штурмы захватчиков вблизи Богуславки и Загрызово.
Путин назвал новые требования для окончания войны и объяснил цели России - что известно
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что желаемый для Кремля итог войны против Украины заключается в устранении причин конфликта, создании условий для длительного мира и обеспечении безопасности РФ. Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистским СМИ.
В Украину возвращается тепло: где и когда разогреет до +29 °С
В начале следующей недели в Украине будет аномально холодно и дождливо, местами возможны грозы и порывистый ветер. Ближе к выходным весеннее тепло вернется, а столбики термометров подскочат до +29°C. Таким прогнозом поделился метеоролог Игорь Кибальчич.
По прогнозу синоптика наиболее прохладная погода сохранится в западных и северо-западных регионах Украины.
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине: что хочет РФ и какова роль Трампа
После стамбульских переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил об удовлетворении результатами встречи, однако, по мнению политолога Петра Олещука, ему ничего другого и не оставалось сказать.
Эксперт пояснил в комментарии Главреду, что бодрый тон заявлений россиян это часть стандартной пропаганды РФ, которая должна создать иллюзию, якобы "специальная военная операция идет по плану" и "все задачи будут выполнены". Это - традиционные манипуляции.
Киевскую область атаковали более 150 дронов, среди жертв целая семья: детали удара РФ
В ночь на 18 мая состоялся один из самых массированных ударов РФ по Киевской области. В целом враг использовал для удара по региону более 150 ударных БпЛА. Об этом в своем Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
"К сожалению, есть жертвы среди населения. В результате вражеской атаки в Обуховском районе пострадала целая семья. Погибла женщина 27 лет", - отметил он.
В Харькове мужчина выпрыгнул из окна ТЦК и умер - что известно
В Харькове мужчина выпрыгнул из окна РТЦК и скончался на месте. Начато уголовное производство. Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Отмечается, что 12 мая в Харькове мужчина 39 лет погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
Температура стремительно пойдет вверх: названа точная дата потепления в Украине
Погода в Украине уже с начала следующей рабочей недели сильно изменится. В частности, ожидается значительное потепление, хотя в ряде регионов еще возможны дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Папа Римский в инаугурационной речи вспомнил об Украине: что сказал понтифик
Новый Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 18 мая официально взошел на должность. Он стал первым американцем, который возглавил Святой престол. Понтифик вспомнил Украину во время церемонии. Об этом сообщает ANSA.
РФ готовит "учебно-боевой" пуск межконтинентальной ракеты - в ГУР назвали точную дату
Россия готовится к "учебно-боевому" запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Главное управление разведки.
По данным разведки, в ночь на 19 мая 2025 года государство-агрессор планирует выпустить ракету РС-24 из комплекса "Ярс" с целью демонстративного давления и запугивания как Украины, так и стран ЕС и НАТО.
Комбат 47-й ОМБр раскритиковал командование ВСУ: появилась реакция Генштаба
Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин пожаловался на командование. В воскресенье, 18 мая, Генеральный штаб ВСУ отреагировал на слова комбата.
Впервые после громкой ссоры в Белом доме: Зеленский встретился с Джей Ди Вэнсом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом в Ватикане 18 мая.
Политики обменялись рукопожатиями на церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV, которая проходит в воскресенье.
Мужчина выпрыгнул из окна в ТЦК Харькова: военные прокомментировали ситуацию
В Харькове 39-летний мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК и умер. В Харьковском ОТЦК и СП отреагировали на ситуацию и призвали воздержаться от распространения непроверенной информации.
Сотрудники ТЦК рассказали, как все было.
Истерика и угрозы Мединского: СМИ узнали новые детали переговоров в Стамбуле
Во время переговоров в Стамбуле российская делегация имела при себе документы из предыдущих раундов переговоров, которые происходили в 2022 году. Однако представители РФ пригрозили значительно расширить объем предложений - в пять раз больше предыдущего.
По данным источников Украинской правды, знакомых с деталями переговоров, встреча началась с выступления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который отметил, что эти переговоры могут стать основой для будущей встречи лидеров стран.
Снег, мороз и ледяной ветер накрыли Украину: где разбушевалась непогода
Погода в Украине 19 мая будет дождливой и облачной. Несмотря на то, что на календаре - 18 мая, Карпаты заметает снегом, а температура опустилась ниже нуля. Об этом сообщил Укргидрометцентр и ГСЧС Ивано-Франковской области.
Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Вэнсом - о чем договорились
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в рамках официального визита в Рим. О результатах встречи президент Украины сообщил в Telegram.
В Генштабе раскрыли цель операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ
Цель украинских войск на Курском направлении остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на сумском и харьковском направлениях.
"Курская операция продолжается уже более девяти месяцев, и ее ключевые задачи были успешно выполнены. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 км² вражеской территории. Планы противника по созданию так называемой "зоны безопасности" на Сумщине были сорваны. Мир увидел неспособность российской армии удерживать собственные границы "на замке", - отмечается в сообщении в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Разрыв сократился": у Трампа анонсировали "очень успешный" разговор с Путиным
Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным, который должен состояться 19 мая, будет очень успешным. Разрыв между Украиной и РФ сократился. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, пишет Clash Report.
Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000
Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ) согласовал план реализации договоренности об обмене военнопленными 1000 на 1000, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред