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Переговоры в Риме и угроза удара по Украине: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
18 мая 2025, 19:33
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Новости Украины 18 мая по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Переговоры в Риме и угроза удара по Украине: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:30 18 мая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

РФ атаковала Киевскую область дронами: есть погибшая, среди раненых - ребенок

В ночь на 18 мая страна-агрессор Россия пыталась атаковать Киевскую область дронами. В результате атаки есть разрушения, погибшая и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Если Украина откажется от капитуляции: в ISW раскрыли "теорию победы" Путина

Страна-агрессор Россия в дальнейшем угрожает эскалацией войны и намекает на применение новых видов оружия. Вероятно, Кремль готовит расширение конфликта до длительной фазы без всяких компромиссов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW).

видео дня

Разбитые дома и сожженные машины: Россия атаковала Украину 273 дронами

В ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Украину 273 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных. Дроны запускали с разных направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

Разрушительные заморозки в апреле 2025 года в корне изменят глобальные рынки абрикосов, повлияв на ценовые тенденции. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Отмечается, что такие страны, как Украина, Узбекистан и Германия, столкнутся с ростом цен на свежие и сушеные абрикосы (курагу), а также на молочные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, для производства которых используются абрикосы.

Готова ли Европа к отправке миротворцев в Украину: Мерц удивил заявлением

Сейчас Европа далека от разговоров о размещении миротворческих войск в Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Reuters.

По его словам, сейчас все усилия сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня со стороны России, а следующим шагом должно стать прояснение формата мирных переговоров, и того, какие гарантии безопасности могут понадобиться Украине.

Враг пытался прорвать границу в одной из областей: ВСУ дали жесткий отпор

Российские оккупанты пытались пересечь государственную границу Украины в Харьковской области. Украинские военные не дали врагу воплотить задуманное. Об этом сообщает пресс-служба ОСУВ "Хортица".

По словам военных, на Купянском направлении Силы обороны отбили штурмы захватчиков вблизи Богуславки и Загрызово.

Путин назвал новые требования для окончания войны и объяснил цели России - что известно

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что желаемый для Кремля итог войны против Украины заключается в устранении причин конфликта, создании условий для длительного мира и обеспечении безопасности РФ. Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистским СМИ.

В Украину возвращается тепло: где и когда разогреет до +29 °С

В начале следующей недели в Украине будет аномально холодно и дождливо, местами возможны грозы и порывистый ветер. Ближе к выходным весеннее тепло вернется, а столбики термометров подскочат до +29°C. Таким прогнозом поделился метеоролог Игорь Кибальчич.

По прогнозу синоптика наиболее прохладная погода сохранится в западных и северо-западных регионах Украины.

Кремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине: что хочет РФ и какова роль Трампа

После стамбульских переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил об удовлетворении результатами встречи, однако, по мнению политолога Петра Олещука, ему ничего другого и не оставалось сказать.

Эксперт пояснил в комментарии Главреду, что бодрый тон заявлений россиян это часть стандартной пропаганды РФ, которая должна создать иллюзию, якобы "специальная военная операция идет по плану" и "все задачи будут выполнены". Это - традиционные манипуляции.

Киевскую область атаковали более 150 дронов, среди жертв целая семья: детали удара РФ

В ночь на 18 мая состоялся один из самых массированных ударов РФ по Киевской области. В целом враг использовал для удара по региону более 150 ударных БпЛА. Об этом в своем Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"К сожалению, есть жертвы среди населения. В результате вражеской атаки в Обуховском районе пострадала целая семья. Погибла женщина 27 лет", - отметил он.

В Харькове мужчина выпрыгнул из окна ТЦК и умер - что известно

В Харькове мужчина выпрыгнул из окна РТЦК и скончался на месте. Начато уголовное производство. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Отмечается, что 12 мая в Харькове мужчина 39 лет погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Температура стремительно пойдет вверх: названа точная дата потепления в Украине

Погода в Украине уже с начала следующей рабочей недели сильно изменится. В частности, ожидается значительное потепление, хотя в ряде регионов еще возможны дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Папа Римский в инаугурационной речи вспомнил об Украине: что сказал понтифик

Новый Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 18 мая официально взошел на должность. Он стал первым американцем, который возглавил Святой престол. Понтифик вспомнил Украину во время церемонии. Об этом сообщает ANSA.

РФ готовит "учебно-боевой" пуск межконтинентальной ракеты - в ГУР назвали точную дату

Россия готовится к "учебно-боевому" запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Главное управление разведки.

По данным разведки, в ночь на 19 мая 2025 года государство-агрессор планирует выпустить ракету РС-24 из комплекса "Ярс" с целью демонстративного давления и запугивания как Украины, так и стран ЕС и НАТО.

Комбат 47-й ОМБр раскритиковал командование ВСУ: появилась реакция Генштаба

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин пожаловался на командование. В воскресенье, 18 мая, Генеральный штаб ВСУ отреагировал на слова комбата.

Впервые после громкой ссоры в Белом доме: Зеленский встретился с Джей Ди Вэнсом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом в Ватикане 18 мая.

Политики обменялись рукопожатиями на церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV, которая проходит в воскресенье.

Мужчина выпрыгнул из окна в ТЦК Харькова: военные прокомментировали ситуацию

В Харькове 39-летний мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК и умер. В Харьковском ОТЦК и СП отреагировали на ситуацию и призвали воздержаться от распространения непроверенной информации.

Сотрудники ТЦК рассказали, как все было.

Истерика и угрозы Мединского: СМИ узнали новые детали переговоров в Стамбуле

Во время переговоров в Стамбуле российская делегация имела при себе документы из предыдущих раундов переговоров, которые происходили в 2022 году. Однако представители РФ пригрозили значительно расширить объем предложений - в пять раз больше предыдущего.

По данным источников Украинской правды, знакомых с деталями переговоров, встреча началась с выступления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который отметил, что эти переговоры могут стать основой для будущей встречи лидеров стран.

Снег, мороз и ледяной ветер накрыли Украину: где разбушевалась непогода

Погода в Украине 19 мая будет дождливой и облачной. Несмотря на то, что на календаре - 18 мая, Карпаты заметает снегом, а температура опустилась ниже нуля. Об этом сообщил Укргидрометцентр и ГСЧС Ивано-Франковской области.

Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Вэнсом - о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в рамках официального визита в Рим. О результатах встречи президент Украины сообщил в Telegram.

В Генштабе раскрыли цель операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ

Цель украинских войск на Курском направлении остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на сумском и харьковском направлениях.

"Курская операция продолжается уже более девяти месяцев, и ее ключевые задачи были успешно выполнены. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 км² вражеской территории. Планы противника по созданию так называемой "зоны безопасности" на Сумщине были сорваны. Мир увидел неспособность российской армии удерживать собственные границы "на замке", - отмечается в сообщении в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Разрыв сократился": у Трампа анонсировали "очень успешный" разговор с Путиным

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным, который должен состояться 19 мая, будет очень успешным. Разрыв между Украиной и РФ сократился. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, пишет Clash Report.

Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000

Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ) согласовал план реализации договоренности об обмене военнопленными 1000 на 1000, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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