Три камеры и быстрая зарядка: в Apple раскрыли "фишечки" iPhone 11 Prо

10 сентября 2019, 21:35

Самый дешевый новый айфон будет стоить почти тысячу долларов.

iPhone 11 Pro оснащен тремя камерами - Презентация apple 2019
iPhone 11 Pro оснащен тремя камерами / Reuters

Новые модели смартфона американской корпорации - iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - получил три камеры - обычная, с широким углом, ультраширокая и быструю зарядку.

Новый айфон оснащен экономичным OLED-экраном с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов и будет представлен в четырех цветах - зеленый, белый, черный и золотой.

Камеры новинки имеют 12 мегапикселей и могут снимать видео в качестве 4K.

Одно из главных новшеств - с помощью приложения Filmic Pro, которое стоит 15 долларов, видео можно будет снимать сразу двумя камерами - фронтальной и одной из задних.

Читайте такжеApple Watch 2019: объявлена цена, какие добавились функцииВ Apple предусмотрели возможность выбрать, на какую камеру лучше снимать видео – можно будет посмотреть, как кадр будет выглядеть на каждой из камер.

Стоимость iPhone 11 Pro стартует от 999 долларов. Цена iPhone 11 Pro Max стартует от 1099 долларов.

Apple начнет принимать предзаказы на новые айфоны в пятницу, 13 сентября, а поступят новинки в продажу 20 числа.

Напомним, 10 сентября в американской Калифорнии проходила презентация Apple 2019. Корпорация сообщала, что iPhone 11 имеет LCD-экран размером 6,1 дюйма и оснащен процессором A13 Bionic, который является самым быстрым среди установленных в современных смартфонах. Цена новинки стартует от 699 долларов.

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