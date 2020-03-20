СМИ: Apple может перенести презентацию iPhone 12 на 2021 год

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Пускай Китай понемногу оправляется от последствий коронавируса, а заводы уже начинают работать, Apple пока не решила все свои проблемы. Из-за сбоев в цепочке производства компания может перенести выход iPhone 12.

Своими мыслями по этому поводу поделилось издание Bloomberg, ccылаясь на различные свои источники. Эпл всегда проводит презентацию новых моделей Айфон в сентябре. Но в 2020 году это может измениться.

Пускай главный завод Foxconn по сбору iPhone постепенно возвращается к работе на полную мощность, цикл производства одним им не ограничивается. У Apple есть подразделения по всему миру, которые поставляют ей компоненты для смартфонов. Так в Германии, Великобритании и Италии занимаются чипами контроля питания, в Южной Корее – экранами, в США – моделями беспроводных технологий, а в Израиле – новыми разработками и процессорами. Учитывая, что коронавирус сейчас охватил весь мир, то производство может остановиться буквально из-за одного офиса.

Читайте такжеСлух: Apple разрабатывает бюджетный смартфон размера PlusПричем страны не одинаково переносят эпидемию Covid-19. И если Китай уже почти сумел вернуться к нормальной жизни, то в Италии количество погибших пока самое большое в мире.

В результате Apple сейчас застыла в неопределенности. Пока разработка iPhone 12 идет нормально, но никто не может сказать, что будет через неделю или месяц. В худшем случае Айфон 12 перенесут на 2021 год.

Почему коронавирус не навредил новым iPad Pro и MacBook Air? Их начали делать еще в январе, компания получила их стратегический запас, но даже так количество устройств при продажах пришлось ограничить по два на человека.