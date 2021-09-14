Блокировка смартфонов Xiaomi в Крыму: в компании провели расследование и сделали заявление

Компания Xiaomi считает блокировку телефонов нарушением правил потребителей / Xiaomi

Компания Xiaomi планирует разблокировать свои смартфоны в захваченном Россией Крыму, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее и Судане, которые находятся под санкциями. Причиной блокировки назвали борьбу с контрабандой. В компании больше не собираются блокировать телефоны из-за того, что считают такие действия нарушением прав пользователей.

Как сообщает Global Time, Xiaomi намерена разблокировать смартфоны в оккупированном Крыму, а также на других территориях, которые под санкциями – Кубе, в Иране, Сирии, КНДР и Судане.

Причиной блокировки в компании назвали реализацию борьбы с контрабандой. После того, как появились результаты, было принято решение о разблокировке смартфонов.

"Расследование дало значительные результаты, и теперь заблокированные устройства можно разблокировать", - сообщает издание со ссылкой на представителя Xiaomi.

Подчеркивается, что в компании считают блокировку нарушением безопасности пользователей, а также прав потребителей.

Блокировка смартфонов Xiaomi в захваченном Крыму

10 сентября появилась информация о том, что Xiaomi заблокировала свои смартфоны в том числе и в оккупированном Крыму. Причиной называли политику компании, которая связана с запретом продажи телефонов в регионах, находящихся под санкциями ведущих мировых государств. К тому же это объяснялось нелегальным ввозом продукции Xiaomi.

В самой компании Xiaomi заявляли, что не получали каких-либо сообщений о блокировке своих смартфонов из стран постсоветского пространства. В Роспотребнадзоре также отрицали факт каких-либо жалоб.