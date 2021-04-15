Игровой аналитик назвал разработчиков жадными, а ценник в $70 конским

Известный аналитик объяснил истинную причину роста цен на игры / PCGamer

Известный своими резкими высказываниями и не только аналитик Wedbush Securities по игровой индустрии Майкл Пачтер в своем последнем подкасте Pachter Factor жестко отозвался о компаниях, занимающихся видеоиграми.

По его словам, на самом деле цена достигла $70 не из-за более высоких издержек производства, а из-за жадности со стороны тех, кто ими управляет.

По мнению аналитика, на самом деле затраты на разработку не возросли с 2019 года благодаря мощности и скорости таких инструментов, как Unity и Unreal Engine. А потому увеличение расходов – это оправдание. Цены растут только потому, что рынок это позволяет. Все больше и больше игроков будут оправдывать это повышение цен, в результате чего еще больше разработчиков и издателей почувствуют себя вправе сделать то же самое.

По его словам, более "тонким" способом заработать на играх было создание DLC и специальных изданий, а также большего количества сюжетного контента. По мнению Пачтера, такая бизнес-модель была самым разумным способом получить больше денег от той же игры.

Returnal - предстоящий блокбастер для PS5, который даст возможность оценить все "прелести" нового поколения. Ценник на игру стартует от 2299 грн.

Он считает, что скоро эта жадность превратится в бумеранг. Более высокая цена сдержит многих игроков, которые не будут покупать игру в день запуска, что приведет к замедлению темпов продаж. В итоге это довольно глупый подход, который в большей степени ориентирован на сиюминутную выгоду, чем на долгосрочное планирование.

Напомним, что с запуском консолей нового поколения многие издатели впервые за много лет решили поднять базовую цену ААА-игр с привычных 60 долларов до 70. Игровые компании объясняют это тем, что якобы стоимость разработки продолжает расти, а производство высокобюджетных тайтлов становится всё более рискованным.