Instagram посягнет на лавры нашумевшей соцсети Clubhouse

Instagram / TechCrunch

Набирающая популярность соцсеть Clubhouse становится очень интересным и последним трендом для владельцев социальных приложений. Поэтому немудрено, что каждых из корпоративных голиафов захочет иметь собственную версию "Клубного дома".

По словам датамайнера Алессандро Палуцци, компания Facebook уже активно работает над клоном Clubhouse для своего приложения Instagram. После запуска "Живых комнат", когда в прямом эфире одновременно можно общаться четырём пользователям, в соцсети тестируют аудиоконференции.

На одном из опубликованных скриншотов можно наблюдать значок микрофона рядом с обычным значком видеокамеры, который, как правило, появляется во время видеосеансов в реальном времени. Это может говорить о том, что Instagram планирует интегрировать аудио- и видеокомнаты в режиме реального времени.

Instagram тестирует аудиоконференции / Twitter

О намерении Facebook клонировать Clubhouse впервые стало известно в прошлом месяце. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. По их словам, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лично отдал распоряжение своим разработчикам начать создание похожего продукта, и его уже готовы первые прототипы.

Что примечательно, визит Цукерберга наряду с эфиром при участии Илона Маска стал одной из причин взрывной популярности Clubhouse, появившегося ещё весной 2020 года. На YouTube опубликовали запись разговора с основателем Facebook – сам Clubhouse это запрещает.

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Для тех, кто впервые слышит о данной соцсети, Clubhouse – это золотая середина между подкастом, радио и домашней вечеринкой. В этой соцсети можно зайти в любую комнату, послушать разговоры, интервью и обсуждения между интересными людьми на различные темы. Clubhouse можно сравнить с подкастом, только если это подкаст, куда вы можете включиться в любой момент, с дополнительным уровнем эксклюзивности.

О том, чем так привлекателен Clubhouse, читайте в нашем материале.