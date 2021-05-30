Издание Bloomberg поделилось информацией о новых продуктах Apple

Apple готова совсем скоро выпустить AirPods 3 / Reuters

Одним из наиболее ожидаемых анонсов от Apple в этом году являются новые беспроводные наушники AirPods Pro с обновлённым дизайном. В Сети продолжают просачиваться новые инсайды, намекающие на очень скорый релиз.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, новая модель AirPods находится на финальной стадии подготовки и наверняка выйдет осенью 2021 года под названием AirPods 3. Якобы их анонс ожидался на весеннем мероприятии Apple, но из-за слишком насыщенной программы он так и не состоялся.

Ожидается, что AirPods третьего поколения похвастаются переработанным дизайном, похожим на AirPods Pro, включая уменьшенную длину стержней снизу, а также сменные силиконовые насадки для комфортной посадки в ушной раковине. Время автономной работы составит в районе пяти часов, а стоить они будут дешевле 200 долларов.

Также отмечается, что в следующем году появятся второе поколение AirPods Pro. Они получат совершенно новую внешность, а также будут оснащены новыми датчиками, которые позволят отслеживать движения во время занятия фитнесом. Это будет первый случай, когда функциональность AirPods выйдет за рамки аудио-возможностей.

Гурман также заявил, что Apple пока ещё не работает над AirPods Max 2, но рассматривает вариант выпуска актуальной модели в новых цветах. А ещё, по информации Гурмана, Apple продолжает работу чем-то гибридным, что будет сочетать в себе сразу несколько устройств. Это будет смесь HomePod и Apple TV, дополнительно оснащённая экраном и камерой FaceTime.

Возможный дизайн AirPods 3 / Возможный дизайн AirPods 3

В прошлом месяце Apple представила новое поколение компьютеров – на процессоре M1. Они доступны в семи разных цветах с подходящими клавиатурами, мышами и трекпадами в комплекте. Пока аксессуары доступны только при покупке нового iMac и неизвестно, будет ли компания продавать их отдельно, отмечает MacRumors.

Напомним, на весенней презентации Apple также представила AirTag – это маленький круглый гаджет с Bluetooth и сверхширокополосными радиочипами, с помощью которой можно будет найти любую вещь: смартфон, ключи или автомобиль на парковке.