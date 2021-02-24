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Команда мессенджера Telegram выпустила большое обновление: что нового

24 февраля 2021, 13:58

В Telegram появились виджеты, функция автоудаления, временные ссылки для приглашений и прочие нововведения.

Telegram обновился до версии 7.5 / Telegram.org

Команда мессенджера Telegram выпустила большое обновление до версии 7.5, в котором, например, групповой чат можно преобразовать в группу для трансляций с неограниченным количеством участников.

А ещё импортированные и исходные сообщения теперь будут объединены и отсортированы в соответствии с датой изначальной отправки. Апдейт уже распространяется в App Store и Google Play, но, если его еще нет для ваших устройств, просто подождите несколько часов.

Что нового в Telegram 7.5:

Автоматическое удаление сообщений. Уже несколько лет пользователи мессенджера Telegram могут бесследно удалять сообщения для всех участников беседы. В секретных чатах с 2013 года также есть таймер самоуничтожения, который позволяет не удалять сообщения вручную.

С сегодняшнего дня автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки.

Чтобы включить автоматическое удаление на Android, нажмите⋮ > Очистить историю и выберите нужный временной интервал.

На iOS зажмите палец на любом сообщении, нажмите "Выбрать" > "Удалить чат" в верхнем левом углу экрана > "Настроить автоудаление".

Виджеты на домашнем экране. Для быстрого доступа к важным чатам теперь можно добавить виджет Telegram на домашний экран телефона. Виджет "Чаты" покажет последние сообщения в выбранных чатах, а виджет "Ярлыки" – фотографии и имена пользователей для быстрого начала переписки с ними.

Чтобы добавить виджет, нажмите и удерживайте палец на домашнем экране, затем нажмите "Виджеты" на Android или значок (+) на iOS и выберите Telegram.

Временные ссылки для приглашения. Теперь, помимо основной ссылки, можно создавать дополнительные ссылки и ограничивать для каждой из них срок действия, число вступлений или оба параметра сразу. Каждую пригласительную ссылку можно получить и в виде QR-кода. Для вступления в группу пользователю достаточно навести камеру на такой код.

Улучшенный импорт чатов. Возможность импортировать историю переписки из других приложений появилась в прошлом обновлении Telegram, и разработчики продолжают улучшать этот инструмент. Теперь импортированные и исходные сообщения будут объединены и отсортированы в соответствии с датой изначальной отправки. Это работает при импорте истории в чаты, где меньше 1000 сообщений.

Группы с неограниченным числом участников. Максимальный размер групповых чатов Telegram – 200 000 участников. С сегодняшнего дня при приближении группы к этому лимиту её можно преобразовать в группу для трансляций – с неограниченным количеством участников.

В группах для трансляций писать сообщения смогут только администраторы, но у участников останется возможность общаться в голосовом чате группы. Группы для трансляций подходят крупным сообществам, в которых администраторы публикуют новости, комментарии или инсайды для остальных участников.

Обновления в интерфейсе для отправки жалоб. Чтобы ускорить проверку жалоб, приложения будут предлагать отметить конкретные сообщения при отправке жалобы. Кроме того, теперь Вы можете оставить к своей жалобе дополнительный комментарий. Это особенно пригодится при отправке жалоб на фейковые аккаунты.

Новые анимированные эмодзи. Чтобы увидеть новые анимации, отправьте в любой чат один из этих эмодзи отдельным сообщением.

Не так давно основатель и руководитель Телеграма Павел Дуров рассказывал, что содержать мессенджер за свой счет у него практически не осталось возможности, в связи з чем в ближайшее время будет запущен проект его монетизации. Что важно, доступ обычных пользователей ко всем ныне существующим сервисам и дальше будет бесплатным, при этом каналы обмена личными сообщениями и групповые чаты останутся свободными от рекламы. Однако паблики с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, точно подвергнутся изменениям.

По словам Дурова, процесс монетизации позволит Telegram сохранить независимость и будет полезен всему сообществу ‒ поскольку расширит возможности создателей контента для заработка.

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