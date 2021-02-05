УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Павел Дуров объяснил, почему крупные корпорации не поспевают за Telegram

5 февраля 2021, 18:54
Прослушать новость
Остановить

Руководитель Телеграма поразмышлял на тему производительности труда в мелких и крупных организациях.

Telegram_телеграм_телеграмм
Почему Telegram лучше Facebook / Reuters

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил, почему Facebook и другие большие корпорации не поспевают за тем, что внедряет его команда. Всё дело в количестве сотрудников – в небольших группах есть больше возможностей развиваться.

По мнению главы Telegram, в естественной среде каждое небольшое сообщество способно на лидерство и независимое мышление. Потенциал сотен миллионов людей подавляется ограничениями, которые искусственно накладываются социальными структурами.

"Оппозиция капитализм социализм кажется устаревшей. Я предпочитаю думать в терминах "централизация против децентрализации". Люди лучше всего работают в маленьких группах менее 150 человек. Поэтому при чрезмерной иерархии и централизации потенциал человека используется не полностью. Капиталистические монополии и социалистические диктатуры одинаково плохи", – подчеркнул Дуров в своем Telegram-канале.

Павел добавил, что именно по этой причине десятки тысяч людей, работающих в крупных корпорациях, таких как Facebook, не поспевают за тем, что внедряет их небольшая команда в Telegram. "Это также причина, по которой такие страны, как Россия, не могут генерировать и удерживать мировые бренды" - подытожил предприниматель.

Ранее разработчики Telegram нашли способ стимулировать начавшуюся в январе массовую миграцию из другого мессенджера, WhatsApp. В новом обновлении пользователям позволили переносить сообщения, фотографии, видеозаписи и документы из других приложений – например, WhatsApp, Line и KakaoTalk. У сообщений из таких диалогов появится метка "Импортировано" со сведениями, когда они были отправлены первоначально и когда были импортированы в Telegram.

Что важно, перенесенная в Telegram переписка почти не займет дополнительной памяти на вашем телефоне. В отличие от старых приложений для обмена сообщениями, Telegram позволяет не хранить сообщения и фотографии из переписки на устройстве. При этом в любой момент можно просмотреть все сообщения, фотографии, видеозаписи и документы.

Читайте также"Создавайте вещи, а не потребляйте их": Павел Дуров раскритиковал современный уклад жизни

Не так давно Павел рассказывал, что содержать Telegram за свой счет у него практически не осталось возможности, в связи з чем в ближайшее время будет запущен проект его монетизации. Что важно, доступ обычных пользователей ко всем ныне существующим сервисам и дальше будет бесплатным, при этом каналы обмена личными сообщениями и групповые чаты останутся свободными от рекламы. Однако паблики с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, точно подвергнутся изменениям.

По словам Дурова, процесс монетизации позволит Telegram сохранить независимость и будет полезен всему сообществу ‒ поскольку расширит возможности создателей контента для заработка.

Facebook Telegram Павел Дуров мессенджер Telegram
Сейчас вы просматриваете новость «Павел Дуров объяснил, почему крупные корпорации не поспевают за Telegram». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способаКак узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способа Раскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выходаРаскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выхода Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приготовили приятный сюрприз для поклонников игрыАвторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры Состоялся релиз крупного обновления Android TV: что изменилосьСостоялся релиз крупного обновления Android TV: что изменилось В Сети появились живые фото OPPO Find X3 Pro – самого мощного Android-смартфона на рынкеВ Сети появились живые фото OPPO Find X3 Pro – самого мощного Android-смартфона на рынке
Следующий материал

Последние новости

19:45
Гороскоп на 6 февраля для всех: мощный "телохранитель" и запретные знаки
19:42
Вдова Кобзона объяснила эпатажное название семейной торговой марки
19:37
В Крыму вместо воды с кранов течет аммиак - подробности катастрофы
19:37
Скандал с дипломатами: Германия перешла к угрозам в адрес России Видео
19:35
Мрачный хоррор в милой обертке – представлен новый трейлер Little Nightmares II Видео
Реклама
19:35
Зеленский назвал Порошенко "ярым борцов с пропагандой РФ" и выдвинул ему резкое обвинение Видео
19:03
Филе семги и голубцы: чем кормят нардепов и какие цены на блюда Видео
18:57
Названо число украинцев, которые заболели COVID-19 повторно Видео
18:54
Павел Дуров объяснил, почему крупные корпорации не поспевают за Telegram
18:50
Врачи рассказали, от какой болезни печени может защитить кофе Видео
18:48
Психолог назвала четыре секрета успешного свидания
18:45
День Оксаны и Ксении – поздравления с днем ангела и чудные открытки
18:32
У Зеленского предупредили Брюссель об опасных планах Путина по Евросоюзу Видео
18:26
"Благие намерения и шкурные интересы": Зеленский высказался о запрете телеканалов Видео
18:03
Минздрав получил разрешение на экстренную вакцинацию – Степанов Видео
17:57
Опубликован свежий рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android
17:35
Степанов объявил о смягчении карантина в Украине и сделал заявление о работе транспорта Видео
17:33
У Зеленского раскрыли, сколько доз вакцины от COVID-19 точно получит Украина Видео
17:27
Новый суд над Навальным перенесли: названа дата
17:12
Сергей Бабкин показал фото перед операцией из больницы в Австрии
Реклама
17:10
Данилов предложил сотрудникам заблокированных каналов уезжать в Москву Видео
16:46
Санкции против Никарагуа из-за Крыма: Киев ответил на резкое высказывание России
16:45
Госэкоинспекция попала в ТОП-3 негативных для бизнеса регуляторных органов
16:31
Карантин в Украине до 30 апреля: в Раде раскрыли новые планы властей Видео
16:30
Авторы хитового проекта Dying Light представили план поддержки игры на февраль Видео
16:26
Российский МИД выслал из РФ европейцев-дипломатов из-за Навального Видео
16:06
Блокирование трех каналов: Данилов высказался насчет отмены санкций Видео
16:05
У репера Noize MC отменили концерт из-за его поддержки Навального
15:36
В Энергодаре произошло второе за неделю аварийное отключение ТЭС Видео
15:35
Отстраненный Зеленским Тупицкий работает удаленно и получает полную зарплату – КСУ Видео
15:35
Состоялся релиз крупного обновления Android TV: что изменилось
15:33
"Агрессор будит сильные эмоции": Захарова и Цимбалюк пофантазировали из-за секс-игрушки
15:11
Телеведущая раскрыла три способа ухаживать за лицом во время поездок
15:07
Морозы до -22 и метели: в Украину идет снежное светопреставление Видео
15:04
Замена бумажных трудовых книжек электронными - детали нового закона Видео
14:35
Композитор Silent Hill намекает на возвращение культовой серии Видео
14:30
Тарифные бунты: протестующие перекрыли трассы и выдвинули новые требования Видео
14:26
Maruv показала откровенные фото в стиле моделей Playboy
13:40
Blizzard раскрыла расписание BlizzConline 2021: когда смотреть и что ждать Видео
13:40
"Угрожали дать в морду": соратник Кивы рассказал о драке в Раде Видео
Реклама
13:37
Актер из Бумера умер при таинственных обстоятельствах
13:30
Укрзализныця оправдалась за "российский" Крым
13:21
Актриса из Звездных войн умерла от редкой формы рака
12:53
Bloomberg высчитал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии Видео
12:46
Из Рады предложили выгнать журналистов закрытых каналов, произошла потасовка Видео
12:44
В Сети появилось множество новой информации о горячо ожидаемой GTA VI Видео
12:43
Цены на газ и коммунальные тарифы будут расти - прогноз Кабмина Видео
12:39
Жениха Дженнифер Лопес заподозрили в измене с дивой реалити шоу
12:33
ФОПы устроили протест у офиса мамы главы комитета Рады и выдвинули громкое обвинение Видео
12:11
Степанов назвал основную выгоду от локдауна
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять