Павел Дуров объяснил, почему крупные корпорации не поспевают за Telegram

Почему Telegram лучше Facebook / Reuters

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил, почему Facebook и другие большие корпорации не поспевают за тем, что внедряет его команда. Всё дело в количестве сотрудников – в небольших группах есть больше возможностей развиваться.

По мнению главы Telegram, в естественной среде каждое небольшое сообщество способно на лидерство и независимое мышление. Потенциал сотен миллионов людей подавляется ограничениями, которые искусственно накладываются социальными структурами.

"Оппозиция капитализм социализм кажется устаревшей. Я предпочитаю думать в терминах "централизация против децентрализации". Люди лучше всего работают в маленьких группах менее 150 человек. Поэтому при чрезмерной иерархии и централизации потенциал человека используется не полностью. Капиталистические монополии и социалистические диктатуры одинаково плохи", – подчеркнул Дуров в своем Telegram-канале.

Павел добавил, что именно по этой причине десятки тысяч людей, работающих в крупных корпорациях, таких как Facebook, не поспевают за тем, что внедряет их небольшая команда в Telegram. "Это также причина, по которой такие страны, как Россия, не могут генерировать и удерживать мировые бренды" - подытожил предприниматель.

Ранее разработчики Telegram нашли способ стимулировать начавшуюся в январе массовую миграцию из другого мессенджера, WhatsApp. В новом обновлении пользователям позволили переносить сообщения, фотографии, видеозаписи и документы из других приложений – например, WhatsApp, Line и KakaoTalk. У сообщений из таких диалогов появится метка "Импортировано" со сведениями, когда они были отправлены первоначально и когда были импортированы в Telegram.

Что важно, перенесенная в Telegram переписка почти не займет дополнительной памяти на вашем телефоне. В отличие от старых приложений для обмена сообщениями, Telegram позволяет не хранить сообщения и фотографии из переписки на устройстве. При этом в любой момент можно просмотреть все сообщения, фотографии, видеозаписи и документы.

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Не так давно Павел рассказывал, что содержать Telegram за свой счет у него практически не осталось возможности, в связи з чем в ближайшее время будет запущен проект его монетизации. Что важно, доступ обычных пользователей ко всем ныне существующим сервисам и дальше будет бесплатным, при этом каналы обмена личными сообщениями и групповые чаты останутся свободными от рекламы. Однако паблики с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, точно подвергнутся изменениям.

По словам Дурова, процесс монетизации позволит Telegram сохранить независимость и будет полезен всему сообществу ‒ поскольку расширит возможности создателей контента для заработка.