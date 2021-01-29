В Telegram теперь можно перенести переписки из других мессенджеров: как это сделать

Обновление Telegram / Telegram

Команда Telegram выпустила долгожданное обновление 7.4 с возможностью переноса чатов из других приложений, а также улучшениями в голосовых чатах и музыкальном проигрывателе.

Отныне вы можете перенести в Telegram сообщения, фотографии, видеозаписи и документы из других приложений – например, WhatsApp, Line и KakaoTalk. Это работает как с личными чатами, так и с группами.

У сообщений из таких диалогов появится метка "Импортировано" со сведениями, когда они были отправлены первоначально и когда были импортированы в Telegram.

Чтобы перенести чат из WhatsApp для iOS, достаточно:

Открыть страницу с информацией о контакте или группе;

Нажать "Экспорт чата";

Выбрать Telegram в меню "Поделиться".

На устройствах Android внутри чата WhatsApp необходимо нажать: > Ещё > Экспорт чата, а потом выбрать Telegram в меню "Поделиться".

Что важно, перенесенная в Telegram переписка почти не займет дополнительной памяти на вашем телефоне. В отличие от старых приложений для обмена сообщениями, Telegram позволяет не хранить сообщения и фотографии из переписки на устройстве. При этом в любой момент можно просмотреть все сообщения, фотографии, видеозаписи и документы.

Из других нововведений:

Возможность удаления созданных групп, закрытых чатов, а также истории звонков из списка чатов;

В голосовых чатах появилась возможность регулировать громкость для отдельных участников;

Возможность пожаловаться на фейковые группы или каналы, которые выдают себя за официальные;

В интерфейсе приложения для Android продолжают появляться новые анимации. Например, при скачивании файлов, в музыкальном проигрывателе и при загрузке чатов после входа в приложение.

Не так давно Павел рассказывал, что содержать Telegram за свой счет у него практически не осталось возможности, в связи з чем в ближайшее время будет запущен проект его монетизации. Что важно, доступ обычных пользователей ко всем ныне существующим сервисам и дальше будет бесплатным, при этом каналы обмена личными сообщениями и групповые чаты останутся свободными от рекламы. Однако паблики с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, точно подвергнутся изменениям.

По словам Дурова, процесс монетизации позволит Telegram сохранить независимость и будет полезен всему сообществу ‒ поскольку расширит возможности создателей контента для заработка.