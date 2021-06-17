Музыкальный сервис Spotify запустил свою альтернативу нашумевшему Clubhouse

Spotify представил аудиоплатформу Greenroom / The Spotify Community

Взгляните на Clubhouse, сегодня у него появился ещё один аналог – Spotify Greenroom. Это переименованный и улучшенный Locker Room от стартапа Betty Labs, который аудиосервис приобрёл ещё в марте.

Приложение доступно на iOS и Android в 135 странах мира – пока только на английском языке. Авторизация в программе происходит через учётную запись Spotify, а создавать аудиокомнаты может любой пользователь, которые могут вместить в себя до тысячи человек.

Функции приложения такие же, как и у многих других аудиоплатформ – слушатели могут присоединяться к эфиру, и по разрешению ведущего они также могут высказываться. У Greenroom также есть текстовый чат, который можно отключить, а после окончания эфира его запись можно загрузить и отредактировать, чтобы в итоге он был в формате подкаста

Чтобы привлечь авторов на платформу, Spotify также запустит фонд помощи создателям в монетизации контента – о деталях сервис расскажет позже летом.

В середине мая Clubhouse запустила Android-версию приложения в Украине – до этого он год был доступен только на iOS.

Голосовые функции или приложения есть, или находятся в разработке у Twitter, Facebook, Discord, Telegram, Slack, LinkedIn и Reddit.

Ранее в этом году Spotify получил поддержку украинского языка. Чтобы "украинизировать" свой Spotify, необходимо обновить его через Play Маркет или App Store.

О Clubhouse:

Clubhouse – это золотая середина между подкастом, радио и домашней вечеринкой. В этой соцсети можно зайти в любую комнату, послушать разговоры, интервью и обсуждения между интересными людьми на различные темы. Clubhouse можно сравнить с подкастом, только если это подкаст, куда вы можете включиться в любой момент, с дополнительным уровнем эксклюзивности.

Одним из самых популярных украинских клубов в соцсети является Ukrainian House. Учредители называют его "виртуальным посольством Украины в Clubhouse", цель которого – не просто общение, а распространение важных нарративов.