Telegram выпустил большое обновление, которое принесло ряд нововведений

Обновление Telegram / Reuters

Команда мессенджера Telegram выпустила очередное крупное обновление до версии 7.7, в котором, помимо всего прочего, появилась возможность принимать платежи в любом чате и оставлять чаевые продавцам, а также еще несколько функций.

Кроме того, команда мессенджера напомнила, что пользователи Android-устройств теперь могут скачать альтернативный 18+ клиент Telegram напрямую с сайта.

Обновление Telegram: что нового

Возможность принимать платежи в любом чате. С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы.

Для оплаты можно использовать любое приложение – в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.

Платформа для платежей открытая и бесплатная – Telegram не берёт комиссии и не хранит платёжную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки – продавцу, чтобы он мог отправить товар.

Информация из профиля в голосовых чатах. Из окна голосового чата теперь можно быстро просмотреть фотографию и данные из графы "О себе" любого участника. Это даёт возможность лучше понимать, с кем говорит пользователь.

Отредактировать свою фотографию и данные О себе тоже можно прямо из голосового чата – например, загрузить фотографию из паспорта перед ответственным выступлением.

Отложенные голосовые чаты. Администраторы групп и каналов могут запланировать предстоящий голосовой чат на определённое время – чтобы все желающие успели подстроить свои планы и рассказать о событии друзьям.

Создать отложенный голосовой чат можно из профиля группы или канала, где пользователь является администратором. На Android это работает так: нажмите "Начать голосовой чат" > "Выбрать время". На iOS нужно нажать на кнопку с символом голосового чата, а затем "Выбрать время".

Новые версии для браузеров. Telegram представил сразу две новые веб-версии мессенджера. Обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности – и отлично работают на мобильных устройствах, рассказали в Telegram.

Новые веб-версии доступны по этим адресам: Telegram Web K и Telegram Web Z.

Установка на Android напрямую с сайта. Telegram для Android можно загрузить напрямую с официального сайта telegram.org. Приложения, установленные таким образом, будут автоматически обновляться на последнюю версию.

Обещают, что он будет обновляться автоматически на несколько дней, а то и недель раньше, поскольку не требуется проходить долгую модерацию в Google Play. А еще в нем не блокируются боты, каналы и отдельные сообщения, на которые поступили жалобы от правообладателей.

Быстрое приближение. Теперь есть возможность быстро приблизить фотографии и видеозаписи в чате, не открывая их: достаточно потянуть за изображение двумя пальцами.

Улучшения для просмотра медиа. Пользователи iOS могут перематывать видеозаписи вперед или назад, удерживая пальцем кнопки +/- 15с. На Android видео можно перематывать, удерживая пальцем правую или левую часть экрана. Двойное нажатие перемотает на 10 секунд в ту или иную сторону.

Подсказки и новые анимации на Android. При появлении бокового меню и возвращении в чат из списка чатов теперь новая анимация.

Апдейт уже начал распространяться в App Store и Google Play, но, если его еще нет для ваших устройств, просто подождите несколько часов.