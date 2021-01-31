В магазине Google Play запущена акция: бесплатные игры и приятные скидки

Бесплатно попробовать игры и приложения или что-то купить из списка со скидкой можно до конца следующей недели.
Во всех категориях Android-магазина Google Play Маркет предложения можно релятивно поделить на платные и бесплатные. Если бесплатные программы и игры довольно редко разработчики делают платными, то обратная ситуация происходит регулярно.
На днях пользователям Google Play "подъехала" новая партия "халявы" – до конца следующей недели можно бесплатно забрать некоторые игры, приложения и наборы иконок. А что-то можно купить с приличной скидкой.
С полным списком игр и приложений, участвующих в акции, знакомимся по ссылке, мы опубликуем некоторые наиболее привлекательные варианты:
Временно бесплатные игры:
- Dungeon Corporation P — бесплатно (вместо 49 грн)
- FASTAR VIP - Shooting Star Rhythm Game — бесплатно (вместо 24 грн)
- GoBlox: Premium — бесплатно (вместо 23 грн)
- Kamikazee Dice Score Card — бесплатно (вместо 14 грн)
- Knife Club: Premium — бесплатно (вместо 30 грн)
- Shadow Hunter: Stickman Legends Offline RPG — бесплатно (вместо 7 грн)
- Survival Derby 3D - car racing & running game — бесплатно (вместо 23 грн)
- Burning Fortress 2 — бесплатно (вместо 22 грн)
Игры со скидкой:
- BotSumo - Игра для двух игроков — 27 грн (вместо 45 грн)
- Devils & Demons Arena Wars PE — 17 грн (вместо 84 грн)
- Farm Invasion USA - Premium — 17 грн (вместо 84 грн)
- Pandemia: Virus Outbreak — 26 грн (вместо 100 грн)
- Doom & Destiny — 34 грн (вместо 85 грн)
- Doom & Destiny Advanced — 34 грн (вместо 85 грн)
- Green Project — 52 грн (вместо 170 грн)
Временно бесплатные приложения:
- QR и сканер штрих-кода PRO — бесплатно (вместо 55 грн)
- Shortcut Manager - Pin shortcuts @ home screen — бесплатно (вместо 18 грн)
- Flashcard Baby (No Ads) — бесплатно (вместо 80 грн)
Приложения со скидкой:
- MongoLime - MongoDB client — 75 грн (вместо 109 грн)
- Pocket Note Pro - Почерк Блокнот — 50 грн (вместо 115 грн)
- Карандашный рисунок HD — 75 грн (вместо 120 грн)
В настоящий момент в другом магазине, PlayStation Store проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить переиздания и ремейки культовых игр. Все предложения действительны до 14-го февраля.
Так, в частности, сборник Metro Redux, включающий улучшенные версии украинских шутеров Metro 2033 и Metro: Last Light, отдают за 189 грн вместо 949. Коллекцию первых трех частей приключений Натана Дрейка можно взять за 324 грн, столько же просят за ремейк Ratchet & Clank 2002 года.