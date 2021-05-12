В украинском PS Store опять повышение цен – некоторые игры для PS4 подорожали на 50%

В украинском PS Store опять подорожали игры / Sega

Сегодня игровое подразделение Sony провело очередную индексацию цен, повысив ценники на некоторые игры японской компании SEGA, как новые, так и старые.

Никаких предупреждений и сообщений от обеих компаний не поступало, но увидеть повышение цен можно на трекинговом сайте PSPrices. Некоторые игры для PS4 подорожали аж на 50%.

На момент написания новости подорожание затронуло как минимум три игры: Yakuza Kiwami, сборник Shenmue I & II и Persona 5. Что забавно, в случае с последней повышение цен коснулось только Ultimate Edition, тогда как стандартное издание остались без изменений.

Новые цены:

Persona 5 Ultimate Edition — 3299 грн (вместо 2599 ранее)

Yakuza Kiwami — 1499 грн (вместо 649 ранее)

Shenmue I & II — 1199 (вместо 299 ранее)

История изменения цены на Yakuza Kiwami / PSPrices

Это уже не первое (и наверняка не последнее) повышение цен в украинском PS Store. Ранее стоимость игр изменили и другие издательства, включая Activision Blizzard, Electronic Arts, Square Enix, Codemasters и THQ Nordic. Эксклюзивы самой Sony тоже подорожали. При этом цены на дисковые издания на данный момент остаются на прежнем уровне или же наоборот – дешевеют.

Какой выход из сложившейся ситуации для простого геймера? Покупать игры со скидками. Тем более, Sony периодически проводит распродажи в PS Store. Одна из них как раз стартовала сегодня – там можно выгодно купить MGS V, обе Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, коллекцию ремастеров Yakuza и многое другое.