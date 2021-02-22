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Встречайте Mate X2 – долгожданный гибкий смартфон нового поколения

22 февраля 2021, 16:35

Новая конструкция, два дисплея с частотой 90 Гц, четыре основных камеры с телевиком и цена от 17 999 юаней (~78 000 грн).

Huawei 5g
Huawei представила новый смартфон Mate X2 / GettyImages

Китайская компания Huawei сегодня официально представила долгожданный гибкий смартфон нового поколения – аппарат Mate X2, который получил новую конструкцию и флагманскую начинку.

В отличие от вышедших годом ранее Mate X и Mate Xs, второй Mate X складывается внутрь, а не "оборачивает" корпус – теперь он больше напоминает Samsung Galaxy Z Fold 2.

Новинка имеет сразу два экрана: 8,01-дюймовый гибкий OLED с разрешением 2480×2220 и внешний 6,45-дюймовый 2700×1160 пикселей. В обоих случаях частота обновления составляет 90 Гц. Что же касается аппаратной начинки, то за производительность тут отвечает 5-нанометровая однокристальная система Kirin 9000 с 8 ГБ ОЗУ.

Смартфон также оснащен "четверной" камерой:

  • 50-Мп блок с оптической стабилизацией;
  • 16-Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой (f/2,2);
  • 12-Мп телефотоблок с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией;
  • 8-Мп модуль с 10-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.

Фронталка на 16 Мп расположена в вырезе, который находится в углу вспомогательного дисплея. Смартфон Huawei Mate X2 работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11.0, однако по "традиции" гугловские сервисы на устройстве отсутствуют – их частично заменяют сторонние платформы Huawei и другие сервисы.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 55-ваттной подзарядки, которая заряжает телефон на 50% за 30 минут. Габариты составляют 161,8 × 74,6 (145,8 мм в раскрытом состоянии) × 14,7 (8,2 мм в раскрытом состоянии) мм, вес – 295 г.

Новый Mate X будет доступен в чёрном, синем, розовом и белом цветах. Стоить телефон будет 17 999 юаней (~78 000 грн) и 18 999 юаней (~82 000 грн) за модели с памятью 256 и 512 ГБ соответственно.

  • Huawei представила складной смартфон Mate X2 The Verge
  • Huawei представила складной смартфон Mate X2 The Verge
  • Huawei представила складной смартфон Mate X2 The Verge
  • Huawei представила складной смартфон Mate X2 The Verge

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Напомним, что вчера в Украине стартовали продажи нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A02. По словам производителя, новинка обеспечивает долгое время автономной работы и широкий спектр мульти- и медиа-возможностей.

Galaxy A02 доступен в чёрном, синем и красном цветах в интернет-магазине Samsung, фирменной рознице и у партнёров по рекомендованной цене от 3199 грн.

Huawei смартфоны Huawei
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