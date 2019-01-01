"Танков на Киев без самолетов и ракет не будет": политолог озвучил сценарий вероятного нападения на Украину

Эксперт убежден, что Россия не готова к большой войне / УНИАН

Известный политолог, социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко высказал мнение, что Россия не будет развязывать полномасштабную войну против Украины по ряду причин.

"Танков на Киев без самолетов и ракет на Киев быть не может, об этом вам скажет выпускник любой военной академии. Поэтому трудно представить, что Путин прибегнет к такому сценарию", - сказал он во время чата в Главреде.

Ключевой причиной Небоженко называет военный опыт Кремля в уже существующих конфликтах, которым Москва не может найти рациональное применение.

"Хотя бы из-за внутриполитической причины – в результате нападения России на Украину, а затем и ее участия в войне в Сирии роль и влияние армии в РФ резко увеличилось, по сравнению с ФСБ, чеченской охраной и олигархами России. То есть, Путин, начав войны, получил неожиданный результат внутри самой России: армия в РФ чувствует себя хозяином. И что с этим делать, он не знает", - сказал спикер.

Политолог убежден, что еще одна война сейчас для России равносильна военному перевороту.

Напомним, в чате на Главреде Небоженко также дал оценку вероятному поглощению Россией Беларуси.