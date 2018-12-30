"Речь идет не только о Беларуси": политолог пояснил, кого ждет поглощение Россией

Казахстан и Беларусь ждут проблемы из-за РФ / Kapital.kz

В деле поглощения Россией Беларуси не все не так просто.

Об этом рассказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде.

"Дело в том, что Запад собирается устроить "вторую перестройку" сразу в четырех странах: в Беларуси, Украине, Казахстане и России. Путин это прекрасно знает и потому пытается изменить в свою пользу положение дел в Украине и Беларуси, а скоро мы услышим и об обострении ситуации в Казахстане".

Читайте такжеПутин выболтал свои гибридные планыТо есть речь не идет только о Беларуси, подчеркнул эксперт.

"Кремль будет пытаться изменить ситуацию и в Казахстане, и в Беларуси одновременно", – пояснил Небоженко.

Однако любые поползновения против Астаны или Минска тут же будут встречать сопротивление Запада, добавил он: "Никто не помешает Западу оказать мощнейшую экономическую помощь Беларуси и Казахстану, так что любая попытка России оккупировать эти страны будет пресечена со стороны Запада".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев недвусмысленно заявил о варианте присоединения Беларуси к РФ – в ходе "более тесной интеграции".

Читайте также"Первый шаг к вхождению Беларуси в состав РФ": совместное видео Путина и Лукашенко взволновало сетьКак сообщалось, следующей жертвой режима главы РФ Владимира Путина с наибольшей вероятностью станет Беларусь. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Напомним, астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.

В то же время результатом встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко стало то, что "бацька" "пошел на уступки, а Кремль согласился дать денег". Отмечается, что Лукашенко дал понять Путину, что готов решать вопросы, прописанные в договоре о создании Союзного государства.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не достигли согласия в вопросе компенсации за налоговую реформу, которую проводит Москва.