"Олигархи используют": политолог рассказал о риске для вероятных кандидатов Зеленского и Вакарчука

Зеленский и Вакарчук, считает эксперт, уже погрязли в политике / 112 Украина

Известный политолог, социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко назвал пока еще окончательно не определившихся кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука "экзотическими политиками".

Во время чата в Главреде он подчеркнул, что результат их полити ческой карьеры может быть непредсказуемым, в том числе и отрицательным для них же.

"Таких "политиков", как Зеленский или Вакарчук, я называю "экзополитиками", то есть экзотическими политиками. Это – одноразовые политики и очень рискующие люди. Ведь если Зеленский и Вакарчук пойдут в политику, они пропадут как артисты. Еще не известно, что лучше для них", - отметил спикер.

По словам Небоженко, шоумен и певец теперь вынуждены участвовать в политике, поскольку олигархи втянули их в большую игру.

"Однако вне всякого сомнения, Зеленский и Вакарчук "обречены" участвовать в парламентской борьбе. Давайте пока не будем говорить о президентских шансах одного и второго, так как сейчас хорошо видно одно – олигархи используют и одного, и другого в большой парламентской игре", - отметил он.

Напомним, в чате на Главреде Небоженко также дал оценку вероятному поглощению Россией Беларуси.