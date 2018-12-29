Жесткая автономия: политолог объяснил, как Украине вернуть Донбасс

Политолог рассказал о реинтеграции оккупированного Донбасса / informator.su

Для возвращения оккупированных районов Донбасса в состав Украины им нужно предоставить не автономию, а режим экономической и политической интеграции в Украину, заявил политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

По его мнению, это включает в себя: фильтрацию оккупантов, привлечение западной помощи для восстановления народного хозяйства Донбасса, первичную демократизацию.

"Поэтому если и говорить об автономии, то только в том смысле, что там закон будет действовать еще жестче, чем на территории Украины в целом", - подчеркнул Небоженко во время чата в Главреде.

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины, военный эксперт Николай Маломуж во время чата в Главреде рассказал, как стоит проводить деоккупацию Донбасса.