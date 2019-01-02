В Севастополе с января подскочили цены на коммуналку

В Севастополе с нового года выросли цены на воду и газ / Фото: Радио Свобода

В аннексированном Севастополе 1 января официально подняли тарифы на газ и водоснабжение для городских потребителей.

" Тариф на газ с 1 января увеличится до 4,27 рублей (около двух гривен – ред.) за кубический метр. Данный тариф будет применяться для потребителей с объемом потребления газа до 3500 м3/год. Для абонентов с потреблением свыше 3500 м3/год тарифы вырастут до 8,07 руб./м3 (около четырех гривен – ред.)", - говорится в сообщении российских властей города.

Отмечается, что тариф на воду составит 39,28 рублей за кубический метр (около 16 гривен), на водоотведение – 29,27 рублей (около 12 гривен).

Напомним, с 1 января вступило в силу подорожание тарифов на отопление и горячую воду в Украине.