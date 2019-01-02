Кремль поменял позицию по пророссийским силам в Украине — политолог

Власти РФ поменяли позицию по пророссийским силам в Украине, сообщил социолог / Reuters

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что в Украине Кремль активно ищет "чистую" и совершенно новую пророссийскую силу, которая бы не скрывала свою ориентацию на Российскую Федерацию.

Власти России поменяли позицию по пророссийским силам в нашей стране, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, РФ учится, в частности, страна уже поняла, что большинство пророссийских сил и "пятая колонна" в Украине активно сотрудничают с любой украинской властью.

"Многие из них еще и имеют американские паспорта или собственность в Европе. Поэтому Кремль активно ищет "чистую" и совершенно новую пророссийскую силу, которая бы не скрывала своей ориентации на Россию", — отметил аналитик.

Небоженко полагает, что это правильно, с ее точки зрения. "Потому что раньше у Москвы была такая позиция: "Делайте все, что хотите, только помогайте нам управлять Украиной". Теперь Кремль меняет позицию и говорит: "Давайте формировать открытую пророссийскую политическую силу, чтобы люди — электорат и политики — сознательно шли на риск и сознательно боролись за восстановление отношений между Украиной и Россией в условиях продолжающейся войны", — заявил политолог.

Читайте такжеДипломат оценил готовность Украины к войне с РоссиейСоциолог добавил, что это интересная и совершенно новая ситуация, она ощутимо ударила по промосковским политикам в Украине.

"Вы сами видите, в каких судорогах корчится Мураев (Евгений Мураев — Ред.), сами видите, что многие политики из окружения Ахметова (бизнесмен Ринат Ахметов — Ред.) не хотят сдаваться Медведчуку (кум президента России Владимира Путина, политик и бизнесмен Виктор Медведчук — Ред.) как лидеру нового откровенно прокремлевского политического направления", — сказал политолог.

"Так что в этой среде будут очень сложные процессы, связанные с тем, что эти политики должны будут определиться, как им быть. Поскольку они привыкли летать и в Брюссель, и в Москву через Минск. А теперь Путин ставит вопрос ребром: "Вы с нами или против нас?". И для многих политиков в Украине это оказалось неожиданным и сложным вопросом", — подчеркнул эксперт.

Также Небоженко поделился мнение, что в нашей стране нынешний президент Петр Порошенко не будет притянут к уголовной ответственности. "Во-первых, он — достаточно богатый человек. А, во-вторых, в Украине сформировался механизм ухода от экономической и политической ответственности: каждый новый президент прикрывает предыдущего", — отметил социолог.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко говорил Главреду, что Владимир Путин сначала попытается привести к власти в Украине пророссийские силы.