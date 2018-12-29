В Украине РФ поделила пророссийские силы на два блока — эксперт

Флаги, Украина, Россия / "Фокус"

Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко считает, что РФ условно поделила существующие в Украине пророссийские силы на два блока — прокремлевские силы и пророссийские под санкциями.

Россия ввела санкции против пророссийских сил в нашей стране, чтобы дезориентировать украинский электорат перед выборами (в Украине в 2019-м запланированы парламентские и президентские выборы), рассказал эксперт Обозревателю.

Собеседник считает, что РФ пытается раскладывать яйца в разные корзины, в том числе используя силу не прокремлевскую, но просто пророссийскую.

"Те, кто не воспринимает Кремль и его политику, но жили при Советском Союзе, у них есть родственники в России, они привыкли ездить в РФ — могут голосовать за тот блок, который за восстановление условно говоря отношений с Россией, но они не нравятся Кремлю…", — отметил аналитик.

Напомним, 25 декабря стало известно, что правительство России расширило санкции против Украины. В обновленный санкционный список вошли 567 граждан Украины и 75 украинских организаций (ранее было 322 и 68 соответственно).