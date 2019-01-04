Экс-депутат Госдумы сказал, что больше всего влияет на отношения Украины и РФ

На отношения Украины и России больше всего влияет позиция президента украинского государства, считает экс-депутат Госдумы / "Фокус"

Самым серьезным и важным фактором в развитии ситуации между Украиной и Российской Федерацией является позиция президента украинского государства (сейчас пост занимает Петр Порошенко).

РФ сейчас не заинтересована в расширении конфликта на Донбассе, рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой Апострофу.

По словам собеседника, сегодня позиция лидера нашей страны — "это попытка сохранить относительную стабильность, плохую, ненужную Украине, невыгодную, но стабильность".

"Явно сдерживается любая активность на Донбассе. Это означает, что ситуация как была тухлой, так и остается. Но в Украине, возможно, будет новый президент, у которого на начальном этапе может возникнуть желание как-то разрешить эту ситуацию — разрешить изменением отношений между Россией и Украиной", — сказал он.

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"Этот вопрос во многом будет зависеть от избирателей, которые примут решение на выборах — что для них важнее: стабильность или поддержание этой точки нестабильности, в которой, конечно же, заинтересована Россия. Ведь главной задачей Путина (российский президент Владимир Путин — Ред.) было создание точки нестабильности и поддержание ее", — добавил политик.

Боровой полагает, что РФ сейчас не заинтересована в расширении этого конфликта, "все необходимые результаты дает нынешнее состояние конфликта — а сейчас на Донбассе бесперспективное состояние и каких-то изменений никто не хочет".

"Украина не хочет каких-то изменений, потому что и военные, и спецслужбы, и политики боятся изменений к худшему. И в России, в общем, не хотят каких-то изменений — то, что достигнуто, официальная пропаганда называет гражданским противостоянием", — заявил экс-депутат.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.