Парубий рассказал, когда УПЦ МП придется изменить название

Андрей Парубий / 112.ua

Окончательное переименование УПЦ (Московского Патриархата) должно и будет происходить строго в соответствии со сроками, установленными законодательствами Украины.

С таким заявлением выступил спикер Рады Андрей Парубий, находящийся в составе украинской делегации в Стамбуле, прибывшей на подписание томоса об автокефалии ПЦУ, сообщает портал УНН.

"Закон (о переименовании УПЦ МП - "Главред") вступил в силу, закон является действующим. Провокаторы могут подавать жалобы, могут пытаться через суд его обжаловать, но закон является принятым. Судебные тяжбы могут быть длительные. Это ни в коей мере не влияет на решения и силу закона. И все действия в отношении переименования должны происходить в соответствии с теми сроками, которые указаны в законе", - заявил он.

Напомним, в субботу, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей поставил свою подпись под томосом об автокефалии ПЦУ. Позднее в Сети были опубликованы фото этого документа, а также его официальный перевод с греческого на украинский язык. Далее Андрей Парубий рассказал, сколько приходов уже перешло из УПЦ (МП) в ПЦУ.