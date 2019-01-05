Парубий рассказал, сколько приходов "свалило" из УПЦ МП в ПЦУ

5 января 2019, 13:29

Спикер Рады также посетовал, что процедура перехода из одной церкви в другую не оформлена юридически.

Парубий
Андрей Парубий / slovoidilo.ua

Андрей Парубий, спикер Рады, пребывая в составе украинской делегации в Стамбуле на церемонии подписания томоса об автокефалии, заявил о том, что на данный момент уже четыре десятка приходов перешли из УПЦ (Московского патриархата) в состав ПЦУ.

"Мы уже имеем более 40 приходов, которые перешли (из УПЦ МП в состав ПЦУ - "Главред"). Но сегодня юридически не упорядочено, куда собственно переходить, потому что нет юридически завершенной процедуры", - высказался он.

Напомним, в субботу, 5 января, патриарх Варфоломей подписал пергамент с томосом об автокефалии ПЦУ.  Позднее в Сети были опубликованы фото этого документа. 

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