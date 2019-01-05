Опубликовано фото томоса ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей / УНИАН

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив опубликовал в Facebook фото томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Молимся вместе в Патриаршем соборе св. Георгия. У нас в руках томос", - написал Кубив.

Томос для ПЦУ / facebook.com/skubiv

Напомним, в субботу, 5 января, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос для ПЦУ. 6 января Вселенский патриарх вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.