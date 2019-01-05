Обнародован текст перевода томоса ПЦУ

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Посол Украины в Турции Андрей Сибига опубликовал в Twitter фото перевода подписанного Вселенским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Перевод подписанного Вселенским патриархом Варфоломеем I в присутствии президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всея Украины Патриаршего и Синодального томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", - написал Сибига.

"Наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной... Такое решено... и в радости возвещено вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного сохранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой Константинопольской Церкви Христовой", - сказано в документе.

Томос об автокефалии ПЦУ / twitter.com/andrii_sybiha

Напомним, в субботу, 5 января, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос для ПЦУ. 6 января он вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

В РПЦ назвали документ "простой бумагой", не имеющей никакой канонической силы.