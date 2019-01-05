Простая бумага: РПЦ отреагировала на подписание патриархом Варфоломеем томоса ПЦУ

По словам спикера РПЦ, томос "не обладает никакой канонической силой".
Подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии Православной церкви Украины является "простой бумагой", не имеющей канонической силы.
Об этом заявил спикер РПЦ Владимир Легойда.
Томос - бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой", - написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в субботу, 5 января, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос для ПЦУ. 6 января он вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.
15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.