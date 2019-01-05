Простая бумага: РПЦ отреагировала на подписание патриархом Варфоломеем томоса ПЦУ

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Подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии Православной церкви Украины является "простой бумагой", не имеющей канонической силы.

Об этом заявил спикер РПЦ Владимир Легойда.

Томос - бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в субботу, 5 января, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос для ПЦУ. 6 января он вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.