Подписание томоса для ПЦУ: у Онуфрия усмотрели нарушение канонов

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний / president.gov.ua

Подписание томоса об автокефалии для ПЦУ произошло с нарушением канонических церковных правил, заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

"Мы сегодня наблюдали благодаря трансляции, что патриарх Варфоломей сослужил раскольникам. Согласно апостольским и святоотеческим правилам, тот, кто сослужит раскольникам, является сам уклонившимся в раскол", - считает архиепископ.

Климент подчеркнул, что УПЦ МП с огромной болью констатирует этот факт и считает, что это не "только личная духовная драма патриарха Варфоломея, но и огромный соблазн для верующих людей".

Представитель Московского патриархата также раскритиковал упоминание президента Украины Петра Порошенко в тексте томоса об автокефалии Православной Церкви Украины, передает ТАСС.

"Дело в том, что патриарх Варфоломей живет в иной реальности. Очевидно, ему сложно понять, что в европейских государствах полномочия государственной власти и полномочия церкви четко разграничены", - сказал он.

Климент добавил, что по факту ни о какой автокефалии для ПЦУ речь не идет, поскольку все важные церковные решения в Украине должны будут согласовываться с Константинопольским патриархатом. Это же касается и Святого мира, которое будет предоставляться новой украинской церкви также этим патриархатом.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.