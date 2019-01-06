Поражение для Москвы: религиовед объяснил значение автокефалии ПЦУ

Предоставление автокефалии ПЦУ является победой Вселенского Патриархата, считает Игорь Козловский.
Предоставление автокефалии Православной церкви Украины является победой для Вселенского Патриархата, заявил религиовед Игорь Козловский.
"Что касается Вселенского Патриархата, то для него это тоже победа, потому что такая церковь, как ПЦУ, с ее огромным количеством верующих, будет существенной поддержкой для Вселенского Патриархата, который, наконец, поставил вопрос о своем каноническом первенстве среди всех православных церквей. И в определенной степени это поражение для Московского Патриархата, который весь ХХ век пытался стать первым. И такое возвращение своего исторического первенства для Вселенского Патриархата именно из-за Томоса для Православной Церкви Украины – это и является победой всего Вселенского православия, не только Вселенского Патриархата", – пояснил он в комментарии 5 каналу.
По мнению Козловского, ПЦУ наконец заняла свое место в диптихе канонических православных церквей.
"Это чрезвычайное событие. Но это и вызовы для всего гражданского общества, не только православных, потому что это экзамен на зрелость наших граждан, которые еще не понимают до конца, что происходит. Я думаю, что процесс создания и постепенное объединение всех ветвей украинского православия будет непростым, а может, и проблемным, но это экзамен для всех нас".
Религиовед также ответил на вопрос, должны ли люди, которые были крещены в Московском Патриархате, креститься по-новому: "Нет, все крещеные православные они уже крещены, поэтому перекрещиваться не надо".
Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.