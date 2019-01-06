Поражение для Москвы: религиовед объяснил значение автокефалии ПЦУ

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний / president.gov.ua

Предоставление автокефалии Православной церкви Украины является победой для Вселенского Патриархата, заявил религиовед Игорь Козловский.

"Что касается Вселенского Патриархата, то для него это тоже победа, потому что такая церковь, как ПЦУ, с ее огромным количеством верующих, будет существенной поддержкой для Вселенского Патриархата, который, наконец, поставил вопрос о своем каноническом первенстве среди всех православных церквей. И в определенной степени это поражение для Московского Патриархата, который весь ХХ век пытался стать первым. И такое возвращение своего исторического первенства для Вселенского Патриархата именно из-за Томоса для Православной Церкви Украины – это и является победой всего Вселенского православия, не только Вселенского Патриархата", – пояснил он в комментарии 5 каналу.

По мнению Козловского, ПЦУ наконец заняла свое место в диптихе канонических православных церквей.

"Это чрезвычайное событие. Но это и вызовы для всего гражданского общества, не только православных, потому что это экзамен на зрелость наших граждан, которые еще не понимают до конца, что происходит. Я думаю, что процесс создания и постепенное объединение всех ветвей украинского православия будет непростым, а может, и проблемным, но это экзамен для всех нас".

Религиовед также ответил на вопрос, должны ли люди, которые были крещены в Московском Патриархате, креститься по-новому: "Нет, все крещеные православные они уже крещены, поэтому перекрещиваться не надо".

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.