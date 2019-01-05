Томос для ПЦУ: в Украине опровергли основные мифы путинской пропаганды

5 января 2019, 23:53

ПЦУ по статусу равна РПЦ, подчеркнул Ростислав Павленко.

В Стамбуле подписан томос для ПЦУ / УНИАН

В дискуссиях по поводу предоставления томоса для ПЦУ используются мифы и пропаганда, заявил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

В своем Facebook он опроверг самые распространенные мифы путинской пропаганды относительно Томоса об автокефалии ПЦУ.

"Первый вопрос: "Митрополит УПЦ МП входит в синод РПЦ, а ПЦУ - не входит".

- ПЦУ по статусу равна РПЦ. Поэтому митрополиту ПЦУ никуда входить не надо - он и без того возглавляет независимую церковь.

2. "ПЦУ не имеет право создавать зарубежные епархии и приходы"

- Ни одна Церковь не может создавать приходов за пределами юрисдикции. Даже РПЦ. Это так, если бы государство решило создать свои "филиалы" на территории других. Но вопрос иностранных приходов решается путем межцерковных договоренностей. Например, можно открыть двор на территории другой церкви - с ее согласия.

3. "Патриархат в Украине упраздняется"

- Впервые в истории Украины имеем и независимую и признанную другими Церковь. Это - огромный шаг. Все церкви получали признанную независимость в статусе митрополии или архиепископии. А потом некоторые получили статус патриархии - который был признан Фанаром отдельным актом. РПЦ - исключение, но они получили "подтверждение статуса" при исключительной роли московского государства.

Когда ПЦУ окрепнет, когда к ней присоединятся те, кто сейчас остается в МП - можно будет говорить о получении признанного статуса Патриархата. Положение Томоса о том, что титул Предстоятеля нельзя менять без согласия Фанара - на самом деле путь к этому. Церковь окрепнет, получит признание, наработает авторитет - будет легче вести переговоры о статусе патриархата. А пока митрополия - ничем не хуже, и равная среди равных.

4. "Константинополь будет высшей инстанцией в разрешении споров внутри ПЦУ"

- Вселенская Патриархия является такой инстанцией для всех Церквей. В силу такого статуса были возвращены к общению миллионы украинских немосковских православных, снято наказание с Филарета, Макария и их последователей. То, что Москва сейчас этого не признает - ее личная проблема.

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5. "Устав ПЦУ должен отвечать положениям Томоса"

- Стандартное требование. Но Томос написан настолько рамочно, что не отвечать ему тяжело.

6. "ПЦУ на правах подчиненности обязана воспринимать участие во всех совещаниях, которые проводятся под эгидой Фанара"

- Во-первых, не на правах подчиненности, а как равная среди равных. А во-вторых, речь идет о событиях масштаба Всеправославного Собора 2016 года, который Россия проигнорировала, еще и других подбила, чем продемонстрировала истинное отношение к канонам и православию.

7. "ПЦУ будет получать миро от Константинополя"

- Чисто символическая вещь, присутствующая в большинстве Томосов. Не влечет никаких практических ограничений.

8. "В Томосе закреплены права Константинополя на экзархат и ставропигии в Украине"

Экзархат - это представительство, миссия, фактически - "посольство", которое находится в Андреевской церкви. Имеется в виду это. Никаких других не предусмотрено. "О ставропигии - см пункт про межцерковные договоренности. Без согласия ставропигий никто не будет создавать. И кстати: никаких тайных или не тайных соглашений о "ставропигии" (кроме упомянутой Андреевской церкви) не существует ", - написал Павленко.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

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автокефалия Томос ПЦУ
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