Адвокат рассказал, когда Януковичу вынесут приговор по делу о госизмене

Виктор Янукович / ТАСС

Приговор по делу о госизмене президента-беглеца Виктора Януковича суд должен объявить в феврале - к новой годовщине расстрелов протестующих на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает портал УНН со ссылкой на слова Виталия Сердюка, адвоката бывшего президента. "По нашей информации, дана команда как раз в феврале, к годовщине расстрелов на Майдане, приговор вынести", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно имя отдавшего снайперам приказ о стрельбе по протестующим. Позднее суд разморозил десятки счетов близких к семье Януковичей фирм.