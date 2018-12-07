Украина потребует экстрадиции Януковича, если тот поедет лечиться в Израиль - Матиос

Анатолий Матиос заявил, что Украина сразу же потребует экстрадиции беглого политика / Википедия

Если бывший президент Украины Виктор Янукович выедет из России на лечение в Израиль, Украина немедленно обратится к Иерусалиму с требованием его экстрадиции, сообщил заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Матиос отметил, что хотя он не верит в возможность выезда Януковича за пределы его "резервации", тем не менее, если это вдруг произойдет, то Украина будет обращаться к Израилю, более того, есть практика международно-правового сотрудничества между странами, пишет "Интерфакс".

Матиос также напомнил, что Израиль не является участником системы Интерпола, по линии которого экс-президент объявлен в розыск.

Читайте такжеОфицер ВСУ раскрыл суть "спортивной травмы" ЯнуковичаРанее стало известно, что бывший президент Украины Виктор Янукович намерен выехать из России в Израиль для прохождения лечения.

Накануне Виктор Янукович выразил желание выступить с последним словом в суде.

Ранее стало известно, что Янукович был госпитализирован в Москве после игры в теннис.

Стоит отметить, что еще неделю назад астролог Влад Росс спрогнозировал, что доживать свой век Виктор Янукович будет или в России, или в Израиле.

"Он вполне может оказаться в Израиле. Насколько я знаю, кто-то из близких Януковича был белорусским евреем, по отцу он белорус. Потому не исключаю, что после смены власти в России Янукович сделает израильское гражданство и будет жить в Израиле. А Израиль его не выдаст", - сказал Росс.