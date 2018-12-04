Стало известно о планах Януковича выехать из РФ

Виктор Янукович / Reuters

Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен выехать из России в Израиль для прохождения лечения.

Об этом в сообщил его адвокат Александр Горошинский.

"Аттиаса (Эяль Аттиас - врач-хирург) пригласили для проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики лечение Виктора Федоровича. В ходе нашей встречи г-н Аттиас рассказал мне следующее: "Представители президента Януковича обратились к нам в 20-х числах ноября... По результатам нашего визита и осмотра могу сказать, что травма очень серьезная", - написал Горошинский в Facebook.

В связи с серьезностью травмы, врач предложил экс-президенту пройти обследование и лечение в Израиле. Он допустил также возможную необходимость провести экс-президенту операцию.

Детали договоренностей Горошинский раскрывать не стал.

Накануне Виктор Янукович выразил желание выступить с последним словом в суде.

Ранее стало известно, что Янукович был госпитализирован в Москве после игры в теннис.