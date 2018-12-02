Янукович загорелся желанием сказать последнее слово

Экс-президент Украины Янукович / Reuters

Экс-президент Украины Виктор Янукович выразил желание выступить с последним словом в суде.

Об этом заявил его адвокат Александр Горошинский, сообщили украинские СМИ.

"О состоянии здоровья буду знать в понедельник-вторник (3-4 декабря. - Прим.). В любом случае он желает выступать в суде", - сказал Горошинский, не уточнив, состоится ли заседание, запланированное на среду, 5 декабря.

По его словам, Янукович "ни в коем случае не будет отказываться от выступления".

Ранее стало известно, что Янукович был госпитализирован в Москве после игры в теннис.