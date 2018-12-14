Суд разморозил десятки счетов близких к Януковичам фирм: стали известны подробности

Александр и Виктор Януковичи / Reuters

В течение месяца Печерский районный суд Киева отменил аресты 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

В Генпрокуратуре считают, что в регистрационные документы ряда компаний внесли ложные сведения. Кроме того, вероятные преступники якобы способствовали отмыванию "грязных" денег – их действия предшествовали легализации средств, полученных незаконным путем.

При этом нескольким предприятиям за ноябрь-декабрь удалось снять аресты со своих счетов и сумм НДС в системе электронного администрирования.

В частности: "Аскор-Инвест", "Гендальф", "Фигаро Эволюшн", "Екотрейд 2016", "Фартисима", "Фаршмаг", "Ин-Том".

Как отмечает Экономическая правда, большинство из них фигурируют также в других производствах, в частности, о хищении средств Укрзализныци. Следствие по этому делу заявляло, что причастны фирмы якобы принадлежат сыну экс-президента Александру Януковичу.

Читайте такжеУкраина вернулась во времена Януковича

Как рассказали в пресс-службе Печерского райсуда, решение о снятии ареста со счетов было принято из-за того, что следствие не предоставило доказательств причастности этих фирм к экс-президенту.

"Ни в каких документах относительно указанных лиц, предоставленных в суд органом досудебного расследования упомянутая фамилия не указывалась.

Правоохранительные органы не обращались в суд о повторном аресте средств, как это происходит практически в ежедневной практике органов следствия в подобных случаях", - говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.

Ранее Виктор Янукович выразил желание выступить с последним словом в суде.

Позже стало известно, что Янукович был госпитализирован в Москве после игры в теннис.