Расстрел Небесной Сотни: стало известно имя отдавшего снайперам приказ о стрельбе

Бывший командующий Внутренних войск Украины Станислав Шуляк дал команду снайперам открыть огонь по митингующим на Майдане Незалежности.

С таким заявлением выступил политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко в четверг, 28 декабря во время заседания суда по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, сообщает портал "Цензор.НЕТ".

"В этот день мне позвонил первый заместитель командующего Внутренних войск Украины Коноплянник. Мы с ним давно знакомы. Он мне позвонил рано утром, попросил подойти на перекресток Садовой и Грушевского", - отметил он.

Затем, по словам Сенченко, произошла встреча с Коноплянником и они оба зашли в сквер.

"В районе 9 утра из правого подъезда Кабмина вышла гуськом вышла группа парней в черной форме. В руках у них были длинные футляры. Он сказал, что Шуляк дал приказ снайперам выходить на Европейскую площадь. Мы наблюдали, как они спускались. Была команда - если хоть кто-то пошатнется в шеренгах Внутренних войск, стрелять на поражение в митингующих", - добавил он, выступая в суде.

Напомним, ранее сообщалось о том, как прореагировал Янукович на разгон Майдана.