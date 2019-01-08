Климкин предложил навсегда запретить въезд в Украину мужчинам из РФ

Глава МИД Украины Павел Климкин / УНИАН

Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин предложил ввести постоянный запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Такое предложение дипломат озвучил в эфире телеканала 1+1.

"Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация должна быть всегда. Я это всегда говорил... А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? А для чего мы это отслеживаем, для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение, тогда фильтрация есть, нет военного положения - нет", - заявил Климкин в ходе передачи "Завтрак с 1+1".

Напомним, месячный запрет на въезд в Украину мужчин в возрасте от 16 до 60 лет с гражданством Российской Федерации был установлен после ввода в Украине военного положения. Оно завершилось 26 декабря 2018 года решением СНБО.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей в районе Керченского пролива СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

За период действия военного положения в Украину не пропустили около 1650 граждан Российской Федерации.