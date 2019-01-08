Украинец намеревался вывезти в Польшу гаубицу

Зачем нужно было перевозить гаубицу в Польшу - пока неизвестно / Facebook Юрия Бирюкова

На пропускном пункте в Дорогуске сотрудники погранслужбы Польши задержали гражданина Украины, который пытался переправить через границу артиллерийскую систему.

Как сообщает Польское радио, Холмская прокуратура начала в связи с инцидентом расследование, к которому подключилось Агентство внутренней безопасности.

"Детали пушки находились в ящиках в грузовом автомобиле. 22-летний гражданин Украины попытался перевезти их через пограничный пункт пропуска в Дорогуске. Мужчина имел при себе документы, однако их оказалось недостаточно", - заявили в прокуратуре.

Следователи утверждают, что украинец пошел на совершение преступления осознанно и понимал, за что был задержан пограничниками.

Отмечается, что в Польшу злоумышленник пытался вывезти гаубицу, которую используют для уничтожения танков и БТР.

Напомним, на не контролирующейся Украиной части государственной границы с Россией зафиксированы скопления российской военной техники. Конкретно на фотографию угодило подразделение российских РСЗО "Ураган".