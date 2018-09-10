В Сети появилось видео российских РСЗО "Ураган" на границе с Украиной

10 сентября 2018, 23:27

Как заявил российский пропагандист, генералы РФ держат боевую технику на границе ради устрашения.

"Ураганы", не скрываясь, пугалом торчат с российской стороны границы / Сладков

На не контролирующейся Украиной части государственной границы с Россией зафиксированы скопления российской военной техники. Конкретно на фотографию угодило подразделение российских РСЗО "Ураган".

Российский пропагандист Александр Сладков похвастался, что крупный отряд российской техники расположен возле КПВВ "Успенка".

"Если вы едете из России в Донбасс мимо Матвеева Кургана, то, не доезжая до пограничного пункта пропуска "Успенка", вы можете видеть (почти всегда) русскую боевую технику, "случайно расставленную" на поле в сотне метров от шоссе".

Пропагандист заявил, что российские генералы нагнали в поле столько железа для устрашения Украины.

"Рядом с Матвеевым Курганом полигонов нет. И военных пунктов постоянной дислокации тоже нет. Зато к опасным территорий рукой подать. К кому не доходит "через логику" пусть доходит "из-за страха". Техника на "смотровых площадках" периодически меняется. Так танки стоят, то БМП, то БТР. Десятками. Сегодня я сначала видел гаубицы Д-30, а затем "Ураганы".

Напомним, Россия быстрыми темпами наращивает число войск у западных границ: более 70 соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе РФ с 2016 года. 

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