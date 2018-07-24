Россия стягивает войска к западным границам - росСМИ

Россия быстрыми темпами наращивает число войск у западных границ: более 70 соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе РФ с 2016 года.

"Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования", - сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу во вторник, 24 июля, на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

С 2016 года российские войска получили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Министр обороны добавил, что многочисленные проверки показали "качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач по предназначению".

Повышенное внимания российские войска уделяют сотрудничеству с белорусскими военными, отметил чиновник.

Читайте также "Дети потеряли сознание, думали: война". Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 11 российских воинских формирований - полков и дивизий - получили имена в честь городов, в том числе украинских.

Целью такого переименования названо "сохранение славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". В частности, 6-й танковый полк стал "гвардейским Львовским", 163-й танковый полк - "гвардейским Нежинским", 68-й танковый полк - "гвардейским Житомирско-Берлинским".

Украинский политолог оценил решение Путина присвоить воинским частям РФ названия украинских городов. По словам Сазонова, "на штабных картах" России не только Крым и Донбасс.