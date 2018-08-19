Россия стянула в Крым военную технику и солдат

Оккупационные войска планируют проведение своих учений до сентября / mil.ru

В аннексированном Россией Крыму начались учения оккупационного военного флота. На территории оккупированного полуострова ВС РФ отрабатываются задачи полевого выхода в рамках "плана боевой подготовки".

Так, на полигонах "Ангарский" около н/п Заречное и "Старый Крым" около н/п Приветное оккупанты собрали более 300 военнослужащих и порядка 60 единиц вооружения и специальной техники подразделений связи, пишет издание "Новости Крыма".

Читайте такжеМосква назвала учения Sea Breeze-2018 провокативными и дестабилизирующими обстановку"Полевой выход начался с подъема личного состава по тревоге, выхода техники из парков, а также построения ее в походную колонну и передвижения в район выполнения задач. На этапе передвижения было проведено учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на движущуюся колонну", ― написали журналисты росСМИ.

Отмечается, что текущие "учения" оккупационные "власти" планируют проводить до середины сентября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось яркое видео масштабных учений морпехов Украины и США.