В Сеть выложили зрелищное видео с учений украинских и НАТОвских военных

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Украинский президент Петр Порошенко продемонстрировал видеоролик совместных учений бойцов ВСУ с военными из стран-членов НАТО (Североатлантического альянса) «SeaBreeze-2018».

Учения состоялись в пределах Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря.

«В этом году в военно-тактических учениях «Си Бриз-2018» приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников. Наше сотрудничество свидетельствует о единстве и готовности вместе защитить мир и общие ценности», − написал президент на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter.

Цього року у військово-тактичних навчаннях «Сі Бриз- 2018» взяли участь представники 19 країн-членів НАТО та союзників.



Наша співпраця засвідчує єдність і готовність разом захистити мир і спільні цінності. #SeaBreeze2018 #УкраїнаНАТО #NATO pic.twitter.com/QXqPnZ5owf — Петро Порошенко (@poroshenko) August 8, 2018

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось яркое видео масштабных учений морпехов Украины и США.