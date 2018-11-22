"Украинские гаубицы стреляли": митрополит УПЦ МП обвинил Киев в войне на Донбассе

Митрополит Святогорский Арсений / Скриншот

Наместник Святогорской лавры (УПЦ МП) митрополит Арсений заявил о том, что конфликт на Донбассе начался летом 2014 года "по воле Турчинова" с обстрелов Славянска.

"Вы, может, в Киеве живете, а я нахожусь в Донецкой области на территории Украины с самого начала конфликта. По указанию Турчинова сюда пришли войска и начали бомбить Славянск, говорили, что это Россия бомбит. Я видел украинские гаубицы, "Ураганы", стрелявшие по Славянску. Депутаты Верховной рады говорят: "Вы неправду говорите. То были переодетые россияне". Я свою "неправду" скажу и на Страшном Суде.

Чтобы поехать служить в села Долина и Адамовка я четыре блокпоста украинских проходил, меня просили выходить из машины и рясу раздвигать, показывая, что там ничего нет. Я в Адамовке служил в 2014 году всенощную, то "Ураганы" выехали рядом с церковью и стреляли по Славянску, народ стоял и навзрыд плакал", - заявил он в интервью РБК-Украина.

Напомним, ранее в УПЦ МП пожаловались на давление и запугивание священников.