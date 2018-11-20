Томос об автокефалии: в УПЦ МП пожаловались на давление и запугивание священников

Священнослужителей УПЦ МП принуждают к участию в объединительном соборе, заявил Александр Бахов.
Накануне объединительного собора, на котором должно быть принято решение о создании в Украине единой православной церкви, против УПЦ МП осуществляются провокации.
По словам главы юридического отдела УПЦ МП Александра Бахова, на священнослужителей оказывается давление, чтобы принудить их к участию в объединительном соборе.
"Со стороны различных сил совершаются действия с целью давления на епископов Украинской православной церкви. Свидетельством этого является ряд пикетов и незаконных действий у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ", — подчеркнул Бахов.
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Он также рассказал о системных публикациях разного рода информация о епископах с целью их дискредитации, кроме того, их также вызывают на беседы в СБУ, говорится в сообщении на сайте УПЦ МП.
Такие действия Бахов связал с тем, что определённые силы пытаются повлиять на решение священнослужителей относительно участия в объединительном соборе.
Напомним, УПЦ МП пригрозили репрессиями архиереям, которые примут участие в объединительном соборе.
Ранее иерарх УПЦ МП рассказал о том, как пошел против московского сценария.