Томос об автокефалии: в УПЦ МП пожаловались на давление и запугивание священников

В УПЦ МП пожаловались на давление / УНИАН

Накануне объединительного собора, на котором должно быть принято решение о создании в Украине единой православной церкви, против УПЦ МП осуществляются провокации.

По словам главы юридического отдела УПЦ МП Александра Бахова, на священнослужителей оказывается давление, чтобы принудить их к участию в объединительном соборе.

"Со стороны различных сил совершаются действия с целью давления на епископов Украинской православной церкви. Свидетельством этого является ряд пикетов и незаконных действий у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ", — подчеркнул Бахов.

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Он также рассказал о системных публикациях разного рода информация о епископах с целью их дискредитации, кроме того, их также вызывают на беседы в СБУ, говорится в сообщении на сайте УПЦ МП.

Такие действия Бахов связал с тем, что определённые силы пытаются повлиять на решение священнослужителей относительно участия в объединительном соборе.

Напомним, УПЦ МП пригрозили репрессиями архиереям, которые примут участие в объединительном соборе.

Ранее иерарх УПЦ МП рассказал о том, как пошел против московского сценария.