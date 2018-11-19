Архиереев УПЦ МП на Объединительном соборе быть не должно - управляющий делами УПЦ МП

19 ноября 2018, 21:12

Нарушившие решение Синода УПЦ МП архиереи церкви будут соответственно наказаны, заявил митрополит.

Митролит Антоний Паканыч
Митролит Антоний дал понять, что УПЦ МП сулит наказание тем из своих иерархов, кто поддержит автокефалию / УНИАН

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата не могут принимать участие в Объединительном соборе по предоставлению Украине автокефалии, так как это запрещено решением Собора УПЦ МП.

"Нашей церковью было принято соборное решение, которое обязательно для исполнения всеми верными Украинской православной церкви [МП]. Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом объединительном соборе никто из нас не может", – заявил в эфире телеканала НТН управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич), расшифровку интервью которого опубликовали на странице Московского патриархата в Facebook.

Митрополит также ответил на вопрос о том, что будет, если "это право будет нарушено некоторыми епископами".

"Все, что идет вразрез с каноническими правилами и теми решениями, которые приняты Украинской православной церковью [МП], будет оценено как каноническое нарушение, за которым последует соответствующее дисциплинарное взыскание. Это не наказание "мечом рубим", а констатация того, что определенный священнослужитель нарушил архиерейскую клятву и вышел из канонической церкви, которая его родила как епископа", – сказал Антоний.

На вопрос уточнить, будет ли это означать запрет служения либо лишение сана митрополит ответил, что решение будет приниматься Священным Синодом церкви "в соответствии с церковными каноническими правилами". 

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