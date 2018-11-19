Архиереев УПЦ МП на Объединительном соборе быть не должно - управляющий делами УПЦ МП

Митролит Антоний дал понять, что УПЦ МП сулит наказание тем из своих иерархов, кто поддержит автокефалию / УНИАН

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата не могут принимать участие в Объединительном соборе по предоставлению Украине автокефалии, так как это запрещено решением Собора УПЦ МП.

"Нашей церковью было принято соборное решение, которое обязательно для исполнения всеми верными Украинской православной церкви [МП]. Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом объединительном соборе никто из нас не может", – заявил в эфире телеканала НТН управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич), расшифровку интервью которого опубликовали на странице Московского патриархата в Facebook.

Митрополит также ответил на вопрос о том, что будет, если "это право будет нарушено некоторыми епископами".

"Все, что идет вразрез с каноническими правилами и теми решениями, которые приняты Украинской православной церковью [МП], будет оценено как каноническое нарушение, за которым последует соответствующее дисциплинарное взыскание. Это не наказание "мечом рубим", а констатация того, что определенный священнослужитель нарушил архиерейскую клятву и вышел из канонической церкви, которая его родила как епископа", – сказал Антоний.

На вопрос уточнить, будет ли это означать запрет служения либо лишение сана митрополит ответил, что решение будет приниматься Священным Синодом церкви "в соответствии с церковными каноническими правилами".