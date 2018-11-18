Томос об автокефалии: иерарх УПЦ МП рассказал, как пошел против московского сценария

18 ноября 2018, 22:27

Митрополит Софроний рассказал об открытом противостояние с иерархами УПЦ МП.

Митрополит Софроний (Дмитрук)
Митрополит Софроний (Дмитрук) / cherkasy-orthodox.com.ua

Иерарх УПЦ МП, управляющий Черкасской епархией митрополит Софроний рассказал о том, как пошел на открытое противостояние с иерархами УПЦ МП, когда епископы вслед за РПЦ разорвали отношения со Вселенским Патриархатом и проголосовали против создания в Украине независимой церкви.

Митрополит Софроний сообщил, что хочет служить на украинском языке и рассказал, что даже священников своих спрашивал, что означают некоторые фразы на старославянском, однако никто из них не смог объяснить. "Там же "Отче наш, иже еси на небеси..." Ничего не понятно. А здесь просто – "Батьку наш небесний...", - говорит он.

Также митрополит Софроний не голосовал за скандальные решения: "Кто против? Софроний потянул руку против. Смотрю, что все молчат. Софроний - один против. Ну чего ты против? Я поднялся. Говорю, что я буду очень коротко. Против того, что повторяете Москву. Против того, что у вас нет своего мнения. Против того, что это недопустимо для меня. Я хочу поехать на Афон. Говорю, ваше блаженство, вас теперь на Афон не пускают, вам это приятно? А я там хочу причаститься, а мне нельзя. Почему? За то, что Украина хочет получить независимость? Это надо с Константинополем надо рвать отношения евхаристические?".

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"Я не отказываюсь от этого (стать членом будущей автокефальной церкви). Я имею свое направление. Но все будет решено, где мне остановиться – это уже после собора. Если я на соборе увижу, что это не ведет к вечности в спасительном смысле, я туда не пойду. Просто я поеду на собор, чтобы мне проникнут, углубиться и сделать для себя вывод", - добавил Софроний.

От УПЦ МП потенциально в соборе будут участвовать лишь несколько иерархов. Митрополит Софроний, митрополит Александр (Драбинко) и, возможно, митрополит Винницкий Симеон, который не голосовал за скандальные решения своей церкви в Лавре, говорится в материале ТСН.

Митрополит Антоний де-факто руководит Московским патриархатом в Украине. Он является фигурой, которая полностью подчинена Москве, поэтому и решение УПЦ МП копируют позицию РПЦ. И даже по сути являются одним решением.

"Потому что это одна церковь. Один мозговой центр. Мы не можем ни о чем говорить, потому что этой церковью в Украине руководит митрополит Антоний (Паканич) – ставленник режима. Я больше, чем уверен. Украинская православная церковь – это совокупность епархий Российской православной церкви на территории Украины. Так нас рассматривает весь православный мир. Мы должны называть вещи своими именами. Сейчас это Российская православная церковь в Украине. Так мы можем сказать. Это по факту. И я являюсь членом этой церкви", - добавил Драбинко.

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Собор УПЦ МП в Лавре продемонстрировал почти полную зависимость епископата от своего московского руководства. Почти все сказали "нет" долгожданной независимой церкви в Украине. Две руки против - только подтверждают ситуацию. РПЦ и УПЦ МП ушли в раскол. Митрополит Московского Патриархата с грустью это признает: "Мое личное мнение, я считаю, что они раскольники. Нет канонической причины разрывать евхаристическую", - убежден Софроний.

Отметим, что по результатам опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова, создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживают 52,8% украинцев.

"Создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживают 52,8%, не поддерживают 19,1%, не определились 8,5%, не интересуются этой проблематикой 19,6%", - говорится в результатах опроса.

Ранее сообщалось о том, что объединительный собор, на котором, как предполагается, будет принято решение об объединении украинских православных церквей в Православную церковь в Украине, будет перенесен.

Отметим, что католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II заявил о том, что Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей.

Напомним, ранее предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал единую поместную церковь "политической организацией".

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УПЦ МП автокефалия Томос Митрополит Софроний (Дмитрук)
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