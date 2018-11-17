"Шаги по расчленению": еще одна церковь выступила против автокефалии УПЦ

17 ноября 2018, 16:51

Католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II прокомментировал планирующийся объединительный собор в Украине.

Католикос всех армян Гарегин II
Католикос всех армян Гарегин II / @holyetchmiadzin

Католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II заявил о том, что Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, признает ли Армянская апостольская церковь объединительный собор в Украине, передает ТАСС.

"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви", - подчеркнул Гарегин II.

Напомним, ранее предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал единую поместную церковь "политической организацией".

Читайте такжеВ УПЦ МП рассчитывают, что следующий президент Украины "свернет проект" автокефалии – СМИ

Накануне стало известно о том, что Собор епископов Польской православной Церкви отказался признавать решение Константинопольского патриархата о восстановлении евхаристического общения с духовенством теперь уже бывшей УПЦ КП, а ныне украинскими клириками в юрисдикции Константинопольской Церкви.

Кроме того, 7 октября Антиохийская церковь выразила обеспокоенность развитием ситуации в Украине. Антиохийская церковь не считает, что утверждение новой церкви в пределах канонических границ существующих патриархатов или автокефальных церквей является методом для решения конфликтов.

Сербская церковь выступила против решения Вселенского патриархата по Украине 12 ноября 2018 года. Сербы потребовали провести Всеправославный собор по вопросу предоставления автокефалии украинской церкви.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Армения упц Томос автокефалия УПЦ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:24
Полторак ответил на российские угрозы "закрыть" Азовское море
16:51
"Шаги по расчленению": еще одна церковь выступила против автокефалии УПЦ Видео
16:41
В Европарламенте обрушились с критикой на украинских правоохранителей
16:25
Акции "желтых жилетов": во Франции в результате топливных протестов есть жертвы Фото Видео
16:11
"Пропаганда Кремля": у персонажа известного мультфильма рассмотрели характер Путина
15:47
"Инструмент давления": в РФ закатили истерику после заявления Помпео о помощи Украине Видео
15:24
Нападение на инкассаторов в Ирпене: стало известно, сколько денег украли Видео
15:23
Украинские фаны ответили полякам, назвавшим Львов "колыбелью польского футбола"
15:13
В УПЦ МП рассчитывают, что следующий президент Украины "свернет проект" автокефалии – СМИ Видео
14:50
"Готова сама себя изнасиловать": Ани Лорак раскритиковали за соблазнительный танец Видео
14:38
Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в турецком гранде Видео
14:25
В Кабмине рассказали о самом свежем проявлении гибридной агрессии России Видео
14:00
В России поезд столкнулся с автобусом, есть жертвы Видео
13:59
Мусорный бак и зажженные файеры: у дома Авакова потребовали отставки главы МВД Фото Видео
13:50
Яценюк объяснил, что означают билборды "Народного фронта"
13:48
В России заявили, что Украине в Азовском море ничто не поможет
13:12
Почему Украина остается для Европы серым пятном на карте мнение
12:51
Энергоблок Хмельницкой АЭС не проработал и недели после капремонта
12:41
Яценюк заявил, что никогда не скажет "острых вещей" в адрес Тимошенко, и признал "историческую роль" Порошенко
12:21
В полиции раскрыли важные детали нападения на авто инкассаторов под Киевом Видео
12:13
Глава УПЦ МП обратился к украинцам с заявлением
11:49
Россиянина не пустили в Украину из-за запрещенного украшения на чемодане
11:48
"Не агентура России": Яценюк назвал Медведчука представителем Путина в Украине
11:22
"На Кузьму похожа": Наталья Могилевская позировала в ярком наряде Видео
11:21
Несорванные пломбы Порошенко мнение
11:17
Украинский генерал назвал возможную причину полномасштабной войны Украины с Россией
10:47
"Забрали кассеты с деньгами": под Киевом ограбили инкассаторскую машину Видео
10:42
На пост президента Интерпола выдвинули российского генерала
10:19
На газопроводе "Северный поток" произошло ЧП
10:17
Похороны доллара лучше сразу заканчивать — экс-советник Путина Видео
09:59
США сделали заявление по Украине в связи с "Северным потоком-2"
09:52
Кокетливая поза: Вера Брежнева покрасовалась в нежном образе Видео
09:47
Первая жертва автокефалии УПЦ: как Россия будет срывать предоставление Томоса мнение
09:21
"Живой факел": СМИ узнали, как мужчина поджег жену на Кировоградщине Видео
09:19
У Порошенко пригрозили РФ жестким ответом в случае закрытия Азовского моря
08:51
"Плюсы и снег": какая погода в Киеве ожидается на выходных Видео
08:30
Снижение доллара и подорожание евро: назван курс валют от НБУ на понедельник Видео
08:24
Украина стремительно несётся к краху мнение
08:05
"Очень секси": Оля Полякова снялась в фотосессии в стиле БДСМ Видео
07:44
Экс-советник Путина предупредил, что грозит Украине Видео
07:42
В России начальник расстрелял возмущенного задержкой зарплаты сотрудника
07:21
Словакия — Украина: Шевченко объяснил причину провала украинцев в матче Лиги Наций Фото Видео
07:13
"Украина превращается в тропики": синоптики дали точный прогноз на зиму 2018-2019 Видео
06:58
Цель Путина №1 в ближайшее время мнение
06:33
Черные дни 2018 года: нумеролог предупредила об опасном периоде с 17 ноября
06:15
Гей-скандал в РПЦ: настоятель храма на Кубани домогался молодого алтарника Видео
05:53
Кони привередливые. Священник проехался на Porsche, запряженном детьми
05:22
Ученые рассказали, какие виды спорта невероятно улучшают секс
04:46
"Рана быстро не зарастет": Илларионов рассказал, когда стоит ждать примирения между Украиной и РФ Видео
04:02
"Повышение всего-то на 23%?": В Украине запустили рекламу в поддержку роста тарифов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять