"Шаги по расчленению": еще одна церковь выступила против автокефалии УПЦ

Католикос всех армян Гарегин II / @holyetchmiadzin

Католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II заявил о том, что Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, признает ли Армянская апостольская церковь объединительный собор в Украине, передает ТАСС.

"Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви", - подчеркнул Гарегин II.

Напомним, ранее предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал единую поместную церковь "политической организацией".

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Накануне стало известно о том, что Собор епископов Польской православной Церкви отказался признавать решение Константинопольского патриархата о восстановлении евхаристического общения с духовенством теперь уже бывшей УПЦ КП, а ныне украинскими клириками в юрисдикции Константинопольской Церкви.

Кроме того, 7 октября Антиохийская церковь выразила обеспокоенность развитием ситуации в Украине. Антиохийская церковь не считает, что утверждение новой церкви в пределах канонических границ существующих патриархатов или автокефальных церквей является методом для решения конфликтов.

Сербская церковь выступила против решения Вселенского патриархата по Украине 12 ноября 2018 года. Сербы потребовали провести Всеправославный собор по вопросу предоставления автокефалии украинской церкви.