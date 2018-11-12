Сербская церковь выступила против решения Вселенского патриархата по Украине

Сербы потребовали провести Всеправославный собор по вопросу предоставления автокефалии украинской церкви.
Архиерейский собор Сербской православной церкви после долгого колебания все же категорически отказался признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), таким образом приняв сторону РПЦ в конфликте со Вселенским патриархатом.
Сербы потребовали провести Всеправославный собор по вопросу предоставления автокефалии украинской церкви, 12 ноября сообщили в пресс-службе Сербской православной церкви по итогам собора в Белграде.
Сербские архиереи назвали УПЦ КП и УАПЦ "раскольническими группами Украины" а решение Константинопольского патриархата об их признании назвали "канонически необоснованным", в связи с чем собор СПЦ постановил признать решение Вселенского патриархата необязательным для исполнения и не устанавливать каноническое общение с киевскими церквями.
"Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным малым автокефальным православным церквям как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство", – говорится в решении.
Читайте такжеВ РПЦ взбесились из-за требования Порошенко покинуть Украину17 апреля 2018 года Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.
7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).
В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".