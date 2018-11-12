Сербская церковь выступила против решения Вселенского патриархата по Украине

Сербский собор архиеерев / spc.rs

Архиерейский собор Сербской православной церкви после долгого колебания все же категорически отказался признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), таким образом приняв сторону РПЦ в конфликте со Вселенским патриархатом.

Сербы потребовали провести Всеправославный собор по вопросу предоставления автокефалии украинской церкви, 12 ноября сообщили в пресс-службе Сербской православной церкви по итогам собора в Белграде.

Сербские архиереи назвали УПЦ КП и УАПЦ "раскольническими группами Украины" а решение Константинопольского патриархата об их признании назвали "канонически необоснованным", в связи с чем собор СПЦ постановил признать решение Вселенского патриархата необязательным для исполнения и не устанавливать каноническое общение с киевскими церквями.

"Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным малым автокефальным православным церквям как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство", – говорится в решении.

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7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".